Uno de los puntos más llamativos de ‘Pokémon Sword and Shield’ es sin lugar a dudas las diferentes formas que adoptan los ‘Pokémon’ al pasar a su forma ‘Gigantamax’, como ‘Snorlax’, el cual podrá adoptar dicha forma en un nuevo evento que llegará muy pronto al título de Nintendo.

El anuncio fue dado gracias al nuevo tráiler de ‘Pokémon Sword and Shield’, el cual ha confirmado que este hecho dará inicio el 4 de diciembre hasta el 5 de enero del próximo año. Y si bien ‘Snorlax’ es conocido por su exagerada flojera, ‘Gigantamax Snorlax’ prácticamente no se moverá en lo absoluto.

Pero ‘Snorlax’ no será el único 'Pokémon Gigantamax’ que se verá, ya que ‘Gigantamax Butterfree’ y ‘Gigantamax Drednaw’ también llegarán para los jugadores de ‘Sword’, mientras que para los poseedores de ‘Shield’, llegará ‘Corviknight’.

Y si aún no has visto nuestra video reseña de ‘Pokémon Sword and Shield’, aquí la compartimos.