Nintendo ha publicado Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! en todo el mundo. Por lo que la compañía japonesa ha publicado el respectivo tráiler para acompañar el hecho.



Este material es un claro homenaje a lo que es el clásico anime, el cual fue lanzado en diversas cadenas de televisión a nivel mundial hace ya más de 20 años.



Cabe mencionar que este material está acompañado por un tema musical el cual recrea lo que fue el primer tema del anime en su primera temporada, aunque no es exactamente igual al ya mencionado.



No se lo pierdan, y recuerden que Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! ya se encuentra disponible para Nintendo Switch.