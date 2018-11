'Pokémon: Let´s Go, Pikachu! Let´s Go, Eevee!', una clara evolución [RESEÑA]

'Pokémon Let's Go' es un título, en sus dos versiones 'Let´s Go, Pikachu!' y 'Let´s Go, Eevee!', que nos muestra un claro regreso al pasado con aire de nostalgia, el cual aprovecha en gran forma las bondades del 'Pokémon GO', y que por otro lado busca recibir a un nuevo grupo de público adaptando todo su contenido sin arruinar la experiencia que nos brinda.



Cuando la gran "N" anunció 'Pokémon Let's Go', dejó en claro que no estaríamos frente a un juego de rol de corte convencional. Es más, la llegada de este título y todos sus personajes a la Nintendo Switch sería un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, y si bien esto generó en cierta forma un grado de polémica, nos bastó unas cuantas horas para darnos cuenta que la decisión fue la mejor.



'Pokémon Let’s Go' es un título ideal para marcar un punto de partida con el que podremos ingresar a un universo tan complejo si es que se quiere seguir desde sus propios inicios, y para buena fortuna de los más novatos, 'Pokémon Let’s Go' no es una evolución de los juegos de rol que comenzaron desde el año 1996, sino que es el siguiente paso de lo que fue 'Pokémon Go', ya que existe un equilibrio para que tanto los más pequeños de la casa como los más experimentados lo disfruten de igual forma.



DESDE EL INICIO

En 'Pokémon Let’s Go' volveremos a 'Kanto', aquella región ya de gran fama que logró un realce especial en 'Pokémon Yellow'. Aquí, podremos ver caras conocidas, rostros tan entrañables de personajes tales como el profesor 'Oak', 'Brock', 'Misty' y el 'Equipo Rocket' entre otros, y como es obvio, estos último serán los enemigos a derrotar. Pero mejor aún, los 'pokémon' de la primera generación serán los protagonistas de esta entrega.



El uso del Pokedéx será de gran utilidad en nuestra aventura. El uso del Pokédex será de gran utilidad en nuestra aventura.

Además, podremos ver como la ambientación marcará tanto que podemos decir que estamos ante un remake de 'Pokémon Yellow' pero sumándole ciertos añadidos con la finalidad de lograr una identidad propia, incluso con el hecho de darnos la posibilidad de dejar de lado al popular 'Ash Ketchum' para crear a nuestro propio personaje, hombre o mujer gracias a un editor del juego mismo. De esta forma, la aventura que nos ofrece 'Pokémon Let’s Go' nos hace sentir que es la nuestra y no la de otro personaje.



Desde aquí, podemos apreciar como es que el título se sostiene sobre dos pilares muy marcados: el capturar 'pokémon' sin enfrentrarlos y además los combates entre estos mismos. Ambas actividades siguen siendo la base y razón de la franquicia, ya que desde un inicio se nos explicará al detalle todo esto.



JUGAR DE A DOS ES MEJOR

Por otro lado, la recreación de 'Kanto' es muy buena, los detalles que podremos apreciar en sus casas, pueblos o calles son realmente increíbles, aunque aquí podremos encontrar el primer problema, y es que será necesario sostener un control Joy-Con e imitar el lanzamiento real de la 'pokébola', esperando a que el círculo en nuestra pantalla se vuelva pequeño con la finalidad de poder obtener una mayor probabilidad de éxito en la captura del 'pokémon'. Si bien esto resulta interesante, por otro lado se nota impreciso, y al ser repetitivo pasa a ser algo tedioso.



Pero esto último cambia rotundamente cuando cambiamos al modo portátil, ya que en esta modalidad podemos ver como se ha heredado el lanzamiento de 'Pokémon GO', una de sus principales ventajas, ya que ahora es más divertido y preciso. Por otro lado, otra de las novedades es el poder ver a las criaturas en el mapa por lo que las batallas aleatorias quedarán de lado, y de esta forma podremos hacer frente a diversos contrincantes repartidos en todo 'Kanto'.



Al igual que con las capturas, el progreso de la trama hará que se incremente la dificultad de los combates, de esta forma será necesario desarrollar ciertas estrategias en momentos determinados, ya sea con el uso de criaturas específicas u objetos de batalla, esto con el fin de salir bien librados, en especial cuando enfrentemos a un líder de gimnasio para obtener una de las ocho medallas disponibles.



Por otro lado, el modo cooperativo funciona de manera perfecta para que los jugadores experimentados enseñen a los novatos cada detalle de la franquicia, pero esto puede resultar aún mejor si otro gamer se une para jugar en local. Además, el modo cooperativo de 'Pokémon Let’s Go' no es un simple añadido sin que tiene un propósito definido. Y como plus a esto, el segundo usuario tiene la oportunidad de participar directamente en lo que son las capturas y combates llegando al punto de que dos jugadores puedan enfrentar a un solo entrenador de gimnasio.



No tendremos problema al desarrollar el título, ya que llega localizado para nuestra región. No tendremos problema al desarrollar el título, ya que llega localizado para nuestra región.

GRÁFICOS Y SONIDO

El nivel desarrollado en este apartado es realmente sobresaliente, y como es algo ya habitual en todo juego de Nintendo, no hace falta un hardware de primer nivel para que un título destaque. Aquí, podremos tener texturas, animaciones, y una muy buena paleta de colores en conjunto.



En lo referente al apartado sonoro, la música juega un papel fundamental en toda esta aventura, las melodías clásicas han vuelto pero adaptadas a tiempos modernos, y será imposible no reconocerlas.



Y si piensan que al terminar nuestro viaje esta aventura llega a su fin, es mejor dejar de lado esta idea, ya que 'Pokémon Let’s Go' tiene más contenido por explotar al finalizar el juego, incluso el poder volver a enfrentar a los líderes de gimnasio nuevamente, ya que estos poseen ahora un nivel mucho más elevado tras haber sido vencidos la primera vez, el hecho de poder luchar contra los 151 maestros 'pokémon' y de esta forma completar el 'Pokédex' por ejemplo son opciones a seguir.



El 'equipo Rocket' nos hará pasar momento un tanto complicados. El 'equipo Rocket' nos hará pasar momento un tanto complicados.

Detalles aparte, si bien es posible el intercambio de criaturas con amigos, se echa en falta otras propuestas para poder sacar el máximo provecho a Nintendo Switch Online. Pero salvo este y algún que otro detalle, 'Pokémon Let’s Go' es el siguiente paso a lo que fue 'Pokémon GO', y estamos seguros que en los próximos años tendremos una nueva entrega que seguramente será más compleja aún.

FICHA

PLATAFORMA: Nintendo Switch

DESARROLLADORA: Game Freak

GÉNERO: Acción, Juego de Rol

DISTRIBUIDOR: Nintendo

PUNTAJE: 8.5