‘Pokémon’ es una de las propiedades intelectuales más importantes en la industria del entretenimiento electrónico y son muy pocas las franquicias que buscan hacerle frente. La cuarta generación es una parte importante de esta porque consigue una evolución natural y le enseña al jugador las bases de un futuro prometedor.

Las nuevas versiones de los títulos ya se encuentran disponibles en nuestro mercado.

LO NUEVO

El tiempo ha pasado y hoy tenemos entre nosotros a ‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Shining Pearl’, los nuevos títulos dentro del universo de los monstruos de bolsillo. ¿Qué trae de especial? Si bien estos videojuegos encajan perfectamente dentro del concepto de estas nuevas versiones, aquí debemos tener en cuenta que al no ser desarrollados por Game Freak, muchas de las decisiones han sido poco arriesgadas.

‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Shining Pearl’ nos cuenta la básica historia del personaje de 10 años que busca ser el mejor entrenador de la región. Este inicio se ve rápidamente obstaculizado por el equipo galaxia que quiere construir un nuevo mundo y conocer los misterios de la evolución, el espacio y el tiempo. Esta historia, simple y sencilla, está llena de matices y personajes muy expresivos y que fueron revolucionarios en su momento dentro de los estándares de la franquicia.

Lamentablemente, el trabajo de creación para este nuevo título respecto al original deja mucho que desear. La historia y el diseño están enfocados para una portátil, como lo fue Nintendo DS y con exponentes mucho más potentes como ‘Sword’ y ‘Shield’ o ‘Legend Arceus’, muestran que recrear fielmente no siempre es suficiente.

Las nuevas versiones de ‘Pokémon’ se han caracterizado por ser un punto medio entre el juego original y el nuevo rumbo que ha tomado la franquicia, paso en ‘Fire Red’ y ‘Green Leaf’, ‘Heart Gold’ y ‘Soul Silver’, ‘Alpha Sapphire’ y ‘Omega Ruby’, pero lamentablemente no pasa en ‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Shining Pearl’. Pensamos que es algo debido a la tercerización del desarrollo o por órdenes de The Pokémon Company y Nintendo, pero al final no sabremos la respuesta. Eso sin contar que no hay rastro de contenido basado en ‘Pokémon Platino’, que funcionaba como entrega complementaria en esa generación.

A JUGAR

A nivel mecánico, es el mismo juego que vimos en la portátil de Nintendo y no hay mejora alguna. Quizás algunos jugadores odien el sistema de repartición de experiencia, quizás otros odien los ajustes de amistad que rompen el juego, dependerá mucho de qué tipo de título busques. Al final, ‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Shining Pearl’, a nivel mecánico, son juegos muy sencillos y que no han buscado destacar de ninguna forma. Quizás si se hubiera introducido las ‘Mega Evoluciones’, los movimientos ‘Z’ o incluso los estados ‘Gigamax’, todos hubieran sumado a la jugabilidad en grandes cantidades.

Mientras más avanzas en la aventura, más te das cuenta de las posibilidades desperdiciadas en este título. Nintendo quiso entregar un juego para homenajear a las entregas originales, pero la compañía japonesa ya es famosa por vender los mismos juegos a precio completo. Quizás aquí no sea el caso, pero las sensaciones son muy similares.

GRÁFICOS Y SONIDOS

El apartado grafico nos brinda evidentes mejoras frente a la versión original, con un acabado mas suavizado y una mezcla de criaturas y entrenadores diseñados en tres dimensiones, con un acabado en ‘cel shadding’. Frente a la versión original se han respetado prácticamente cada uno de los cuadros de animación, solo que con la adición de la tercera dimensión. Algo si muy notable es que al intentar recrear el titulo íntegramente de su versión original también lo hicieron con el diseño de personajes, puesto que estos se encuentran en su versión en ‘superdeformed’. Un diseño que estéticamente no se ve muy bien en entornos en tres dimensiones.

Frente a las animaciones de los ‘Pokémones’ y los combates podremos observar que se mantiene la misma fórmula impuesta en ‘Espada’ y ‘Escudo’, como lo son los modelos de cada criatura, las secuencias de cambio de cámara y planos de barrido mientras dure el combate. Donde si podremos ver considerables mejoras graficas es en los minijuegos, en los concursos ‘Pokémon’ y en los diferentes atuendos para nuestros entrenadores, algo que si añade un valor agregado al encontrarnos frente a esta nueva mejora grafica del título.

Respecto al apartado sonoro este goza de mejoras en cada una de sus piezas sonoras, desde las secuencias de historia hasta las tonadas dentro de cada secuencia de combate.

CONCLUSIÓN

Esta nueva entrega de ‘Pokémon’ pretende ser un buen titulo que sorprenda a los nuevos jugadores y que recupere la nostalgia de quienes disfrutamos de la entrega original, sin evitar arriesgar mucho y manteniendo los limites de juego bien marcados, con una serie de mejoras y cambios gráficos, pero sin arriesgar a más, con mecánicas y animaciones mas actuales pero con la misma receta original que en su momento cautivo a los fanáticos de esta mítica franquicia.

El análisis de ‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Shining Pearl’ fue desarrollado gracias a una copia digital de los títulos para Nintendo Switch enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Simulador, Arcade, Lucha

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8

Nuevo video de ‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Shining Pearl’