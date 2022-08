Una de las marcas que ha entrado con fuerza en nuestro mercado es POCO, y si bien recientemente ha colocado el POCO F4 GT, tenemos también el POCO F4, un equipo el cual busca convertirse en uno de los más vendidos gracias a su precio como también por lo que ofrece. Y en este análisis les tenemos lo bueno, y no tan bueno de este smartphone.

Lo primero, y como indiqué líneas arriba, es que podemos considerar a este dispositivo móvil como completo, esto debido a las características promedio que un usuario normal puede pedir y encontrar, y que por lo mismo no tiene nada que envidiar a los equipos de las compañías competidoras.

Características del POCO F4.

EXTERIOR

Pero entrando en detalles, el POCO F4 cuenta con un panel AMOLED a 120 Hz y pulso táctil de forma correcta, cristal en la parte posterior y plástico en los biseles, aunque debo decir que su ergonomía es distinta. Por otro lado, este equipo posee un acabado glossy, lo cual lo convierte en un imán de huellas y polvo con bastante facilidad. Ahora bien, en su parte trasera, el módulo para la cámara es más grande y sobresale, aunque solo cuente con tres cámaras, por lo que el equipo “bailará” cuando este boca abajo cuando este apoyado en una supperficie plana, y que necesitará la funda de protección que viene en la misma caja casi de forma obligatoria.

Con relación a la botonera, debo decir que es muy buena. Aquí tenemos un botón que funge como lector de huellas y de encendido/apagado, además de otro para el volúmen. Ambos muy accesibles a una mano. En la parte inferior y superior, tendremos los elementos básicos de este equipo móvil, parlantes, puerto USB tipo C, infrarrojo, entre otros sin dejar de lado un agujero en pantalla; lo cual hace que este equipo, en este apartado, busque más acercarse a los Redmi, que a los POCO.

El equipo cuenta con diversos accesorios.

PODER

Pasando a este apartado, la marca no arriesgó con el procesador, por lo que ha usado el Qualcomm Snapdragon 870, el cual sería una versión revisada del Snapdragon 865+, y si bien es un procesador el cual ya cuenta con dos años. ha resultado ser mejor que otros más actuales.

Así que con sus 6 a 8 GB de RAM y de 128 a 256 GB de almacenamiento interno, se puede decr que el POCO F4 rinde como un equipo de gama alta, ya que si lo usamos incluso con videojuegos, el equipo puede ofrecer tasas de cuadro aceptables, por lo que el usuario promedio no tendrá problema alguno, como tampoco le hará falta mayor potencia. Y con relación al rendimiento del equipo, este es sostenido. No se calienta, no presenta caídas y funciona con cualquier juego actual.

La batería ofrece una carga rápida de 67 W.

CARGA

Otro detalle interesante es la batería del equipo. Esta, de 4.500 mAh, ofrece una carga rápida de 67W, por lo que podemos tener entre seis a siete horas de uso constante, y para el día a día el POCO F4 resulta un equipo óptimo. Detalle aparte, la carga al 50% del equipo la podremos tener en tan solo 15 minutos, o al 90% en 30 minutos y la carga completa en 40 minutos.

CÁMARA

Dentro de este apartado, hay que decir que la cámara de este dispositivo móvil nos dejará grabar o tomar fotos sin ningún problema, ya que cuenta con un nuevo sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Su cámara frontal ofrece 20 megapíxeles..

Detalla aparte, la app de cámara del equipo, la cual no dispara muy rápido, es la misma que ya hemos podido apreciar en otros equipos Xiaomi, y en ella encontraremos acceso directo en la parte inferior a todo lo necesario c0mo Pro, Video, Foto, Retrato, Nocturno, Video corto, Panorámica y otros más, mientras que en la parte superior tendremos el control del HDR, modo de IA automática, filtros y Google Lens. El resultado de todo esto son tomas o capturas aceptables para un público no tan exigente.

El módulo para la cámara es más grande y sobresale del teléfono.

DETALLE

Hay que mencionar que el equipo viene con un adaptador para conectar audífonos (3,5 mm), el cual no resulta muy llamativo y práctico. ¿La solución?, que el smartphone hubiese contado con una entrada para para estos.

CONCLUSIÓN

El POCO F4 es un evolución al F3, aunque algo discreta. El equipo no es perfecto, pero no hay duda que puede ser muy llamativo y competente si lo comparamos a los equipos de la competencia, y si tenemos presente que Xiaomi y POCO ya son muy conocidas en nuestro mercado, no tengo duda alguna de que este equipo es una interesante opción para el usuario.

El análisis del POCO F4 fue desarrollado gracia al préstamos del equipo por parte de la marca.

