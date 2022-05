POCO es una de las marcas (Xiaomi) que se ha adentrado de forma clara en el mercado de los teléfonos celulares para los videojuegos, esto sin dejar de lado el de ofrecer un gran rendimiento y potencia con interesantes precios en nuestro país. Así pues, y luego de haber pasado un buen tiempo haciendo uso del Poco F4 GT, probando su cámara, aplicaciones y equipo en largas partidas en casa haciendo uso del Wifi, podemos decir que lo nuevo de la marca ha respondido de forma correcta.

Los gatillos son de fácil acceso, aunque estos se pueden desbloquear sin darnos cuenta.

POR FUERA

Pero entrando en detalles con relación a su aspecto exterior, los primero que llama la atención del nuevo Poco F4 GT es su estética, ya que el diseño del equipo no va por el lado llamativo sino por el de la sobriedad, el cual marca una clara distancia a modelos algo más que estridentes. En su parte posterior presenta algunas texturas, aunque el módulo de la cámara resulta algo raro, y su flash tiene la forma de un rayo.

Por otro lado, el peso del nuevo dispositivo es algo elevado, pero no incomoda en lo absoluto, ya que es un celular que vamos a usar por muchas horas. Fuera de esto, el equipo goza de dos altavoces asimétricos, los cuales ofrecen una gran potencia y sonido correcto, aunque notamos algo que a varios no les gustará, y es la ausencia del jack para auriculares. Esto, si bien es algo normal en la gama alta, no lo es en los dispositivos para el ‘gaming’ debido a la latencia de los auriculares inalámbricos, lo cual es un problema a veces, aunque podrá subsanarse con el adapatador.

Y en el último aspecto a este apartado, hay que mencionar los gatillos. Estos, se esconden mediante dos deslizadores los cuales los ubicamos en de forma lateral. Estos, funcionan muy bien y su respuesta es ágil y rápida, aunque en algunas ocaciones se pueden desbloquear sin hacerlo de forma intencional.

El equipo ya se encuenrta disponible en nuestro mercado.

PODER

Pasando al rendimiento del Poco F4 GT, podemos afirmar que el nuevo equipo cuenta con Snapdragon 8 Gen 1, 8 o 12 GB de RAM con tecnología LPDDR 5 y 5G, además de almacenamiento de 128 o de 256 GB y memorias UFS 3.1. Todo esto hace que el equipo funcione y responda de forma correcta a todo, incluyendo los títulos que se ejecuten en este. Y con relación a su conectividad, lo nuevo de POCO ofrece Wifi 6E, bluetooth 5.2 y NFC, por lo que solo echaremos en falta el jack par auriculares junto a su tarjera de memoria, ya que si hablamos de gamers, sabemos que gustan de tener varios títulos en su equipo, por lo que el espacio será fundamental.

Pasando a su pantalla, el Poco F4 GT posee una de 6.67″ con resolución FHD+ y tecnología OLED con sensor de huellas en la parte lateral, esto sin dejar de lado que el equipo cuenta con una tasa de refresco máxima de 120 Hz, presentación del color correcta, brillo con un máximo medio de 800 nits y respuesta táctil correcta. No hay queja alguna en este apartado.

La batería del equipo puede cargar el dispositivo en tan solo 15 minutos.

Y si bien hasta aquí todo sería oro, el apartado más flojo en un equipo destinado al gaming sería el fotográfico. Y es que resulta claro que el público que gusta de la fotografía no es el mismo que el gamer, y las marcas lo saben. Pero el nuevo equipo de POCO cuenta con un módulo de cámara trasero con un triple sensor, esto además de uno principal de 64 Mpx, un gran angular de 13 Mpx y un macro de 2 Mpx. Calidad asegurada, ya que las fotografías, incluyendo las nocturnas, resultan óptimas y con buen detalle, buen rango dinámico y resultado óptimo para la grabación de videos, aunque las capturas puedan saturarse un poco. Eso sí, los sensores secundario y terciario pueden sufrir un poco cuando la luz es baja.

El nuevo Poco F4 GT corre de forma correcta diversos videojuegos.

DETALLES

Pasando a otros aspectos, el nuevo equipo de POCO usa una carga rápida de 120 W, y en tan solo 15 minutos tendremos carga al 100%. Su batería es de 4700 mAh, y dependiendo el uso que le demos, la autonomía del Poco F4 GT podría variar entre las 24 a 35 horas, aunque si lo usamos todo el tiempo para el gaming, esta podría resentirse y llegar a solo doce horas. Y como detalles finales en este apartado, el equipo goza de MIUI 13 para su interfaz con Android 12, lo cual ofrece una buen sensación con relación a la fluidez y comportamiento, aunque aún podemos ver algunos errores en la configuración del móvil ya que tuvimos un problema con la SIM.

El nuevo dispositivo de POCO es práctico y fácil de usar.

CONCLUSIÓN

El Poco F4 GT no sacrifica nada en favor del gaming, por lo que sorprende gratamente. El equipo es altamente recomendable sin ser perfecto, pero es bueno encontrar un equipo de gama media que ofrezca el rendimiento de uno de gama alta.

El análisis del Poco F4 GT fue desarrollado gracias al envío del equipo por parte de la marca.

Secuencia de juego de ‘MultiVersus’