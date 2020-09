Para todos los poseedores de una PlayStation 4 llegan muy buenas noticias, y es que podrán acceder, además de completar su colección de videojuegos, a los descuentos exclusivos para diversos títulos hasta por menos de 15 dólares.

Entre los diversos videojuegos que encontrarán figuran ’FIFA20′, ’The Last of Us Part II’, ’Grand Theft Auto V’, ’Marvel’s Spider-Man’, ’Days Gone’, ’Red Dead Redemption 2′, ’God of War IV’, ’Call of Duty Modern Warfare’, entre otros.

Pero eso no es todo, ya que la compañía japonesa anunció desde su cuenta twitter que esta semana habrán diversos anuncios relacionados a su dispositivo de realidad virtual, el PlayStation VR.

Y como detalle extra, desde este miércoles 9 dará inicio la venta especial de PlayStation VR con atractivos precios y por tiempo limitado. Ahí podrán adquirir videojuegos como ’Astro Bot Rescue Mission′, ’Arizona Sunshine′, ’Blood & Truth′, ’Superhot VR′, ’Tetris Effect′ y otros títulos más con descuento.

