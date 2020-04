La tienda en línea Amazon Francia causó furor con un anuncio que al final de todo terminó siendo un error. Y es que la filial francesa indicó que varios juegos exclusivos de PlayStation 4 como ‘Days Gone’ llegarían a PC.

Sobre esto, Sony y compañías como SEGA han indicado en la web IGN que ninguno de los títulos como ‘Days Gone’, ‘Persona 5 Royal’, ‘The Last of Us Part II’, ‘Uncharted: The Nathan Drake Collection’ o ‘Gran Turismo’ llegarán a computadoras, y que esto fue un fallo por parte del retail francés.

Si bien ‘Horizon Zero Dawn’ fue anunciado para PC, otros juegos de PlayStation no llegarán a dicha plataforma.

En parte, esto surge luego de que una versión de ‘Horizon Zero Dawn’ fue anunciada para PC hace unos meses atrás, pero Herman Hulst, presidente de PlayStation Worldwide Studios, indicó que no tienen planes de llevar más juegos a dicha plataforma, aunque algunos podría jugarse muy bien en ella.

Siendo así, muchos gamers de PC no podrán tener estos grandes títulos en su catálogo y deberán optar por una consola de Sony para poder jugarlos.

VIDEO RECOMENDADOS