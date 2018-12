'PlayStation Plus': Estos son los títulos gratuitos del servicio para enero del 2019 [VIDEO]

Luego de un mes cargado de regalos, ofertas navideñas y rebajas de algunos de los mejores títulos de este año 2018, PlayStation ha revelado cuales serán los primeros títulos que llegarán bajo el servicio de 'PlayStation Plus' para enero del 2019.



Para PS4 tendremos 'STEEP' y 'Portal Knights'. El primero de estos es un título desarrollado y distribuido por Ubisoft. Un videojuego de deportes extremos de invierno: esquiar, planear con un traje aéreo, hacer parapente y snowboarding. Podremos explorar los Alpes y el 'Monte Denali' en un mundo abierto si es que se habilita la opción.



El segundo videojuego, desarrollado por Keen Games y distribuido por 505 Games, mezcla lo que es la exploración y la construcción al más puro estilo de 'Minecraft'. Además, podremos crear nuestro propio personaje y recorrer un gran mundo abierto y jugar en línea con hasta cuatro jugadores.



Para los poseedores de la PlayStation 3 y PlayStation Vita con suscripción a este servicio tendrán acceso a los siguientes títulos:

• 'Zone of the Enders HD Collection' – PS3

• 'Amplitude' – PS3

• 'Fallen Legion: Flames of Rebellion' – PS Vita y PS4

• 'Super Mutant Alien Assault' – PS Vita