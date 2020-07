Entrando ya casi al nuevo mes, PlayStation ha revelado los títulos que llegarán en agosto bajo el servicio de suscripción de ‘PlayStation Plus’.

Así es, todos aquellos gamers suscritos al servicio podrán disfrutar sin tener que gastar un sol de ‘Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered', videojuego que ya hemos analizado, y de ‘Fall Guys: Ultimate Knockout', lo nuevo de Devolver Digital enfocado en partidas multijugador en línea y que estará disponible desde el día de su lanzamiento.

FILTRACIÓN

Pero esto no es todo, ya que centrándonos en la franquicia de ‘Call of Duty’, una reconocida marca de ‘snacks’ habría confirmado el nuevo videojuego de la franquicia, el cual llevaría por título ‘Call of Duty: Black Ops Cold War'.

Esto fue revelado por la cuenta Call of Duty News en Twitter. Habrá que esperar la conformación oficial por parte de Activision, aunque todo parece indicar que podremos disfrutar de un nuevo videojuego para finales de año

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de ‘Fall Guys: Ultimate Knockout’