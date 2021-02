Como ya es una costumbre, la compañía japonesa Sony ha presentado los títulos que estarán llegando el próximo mes de forma gratuita bajo el servicio de ‘PlayStation Plus’ a las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Pero no cabe duda que la gran sorpresa es la presencia de ‘Final Fantasy VII Remake’, el cual está nuevamente en boca de todos gracias a las novedades presentadas en el último ‘State of Play’.

Aparte de este, llegarán también ‘Farpoint’, título de PlayStation 4 con soporte para PlayStation VR, además de ‘Remnant From the Ashes’ también para la consola de generación pasada, y como plus ‘Maquette’ para PlayStation 5.

Recuerden que los juegos de febrero aún se encuentran disponibles, así que no duden en añadirlos a su biblioteca.

