'PlayStation Plus': 'PES 2019' ya no llegará este mes de julio

Si aún no te has enterado, te lo contamos. Desde su blog oficial, PlayStation ha indicado que uno de los títulos que estaba anunciado para su arribo este mes de julio con el servicio de 'PlayStation Plus' , 'PES 2019', ya no lo hará.

En lugar de este estará llegando 'Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition'. Sobre este cambio no se ha dado mayores detalles, aunque hay que indicar que prácticamente se está cambiando un juego por tres, ya que 'Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition' incluye 'Beyond Two Souls' y 'Heavy Rain'.

Sobre el otro título, 'Horizon Chase Turbo', no hay problema alguno y sigue en la lista.

Los títulos ya se encuentran disponibles para todos aquellos que gozan del servicio de 'PlayStation Plus' hasta el 5 de agosto próximo.