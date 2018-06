Luego de una presentación de Gustavo Santaolalla, interpretando parte de la música de ' The Last of Us II ', PlayStation mostró por fin, con un nuevo tráiler. Y para sorpresa de todos, ha resultado Ellie la protagonista del juego.

' Forsaken '

Durante la presentación de PlayStation , se pudo apreciar un nuevo tráiler de Forsaken , la nueva expansión de Destiny 2 . Forsaken estará disponible en PS4, Xbox One y PC desde el próximo 4 de setiembre.

'Control'

Remedy Entertainment presentó su nuevo videojuego, Control. Una propuesta con un aspecto muy a lo Quantum Break. Sobre este nuevo videojuego, no se revelaron mayores detalles, pero gracias al tráiler mostrados podemos entender que podremos controlar el tiempo y la gravedad. Sobre su lanzamiento, se indicó que llegará en el 2019 y que 505 Games lo publicará.

'Resident Evil 2 Remake'

Se había anunciado hace ya algunos años atrás, pero luego de eso no se tenían mayores novedades al respecto, hasta el día de hoy. Y es que durante la conferencia de prensa de PlayStation el día de hoy, se presentó lo que es el primer gameplay del remake de Resident Evil 2. Su fecha de lanzamiento será el 25 de enero de 2019.

'Ghost of Tsushima'

Otro de los títulos que se presentaron en la press conference de PlayStation fue el nuevo trabajo de Sucker Punch , Ghost of Tsushima . Un título al más puro estilo Samurai, y que se dejó ver en modo ingame. El tráiler en cuestión nos muestra un Japón del año 1274, en donde asumiremos el rol de un samurái, el cual logró sobrevivir al ataque del Imperio Mongol. Salu2.

' Spider-Man '

Uno de los títulos que se sabía que estarían presentes en la conferencia de PlayStation era Spider-Man , y estando ya a pocos meses de su lanzamiento, se dejó ver nuevamente en un nuevo video ingame mostrando lo divertido que podrá ser jugarlo, muy aparte de el poder ver a un grupo de conocidos villanos: Electro, Vulture, Lizard, Rhino y Mister Negative, quienes serán los encargados de hacernos tener espectaculares batallas. Spider-Man para PS4 saldrá a la venta el 7 de setiembre.

'Kingdom Hearts III '

Otra de las sorpresas fue un nuevo tráiler de Kingdom Hearts III , uno en el que se puede apreciar diversas escenas ingame en compañía de Jack Sparrow y su tripulación. Detalles aparte, se sabe que habrá una edición que llegará con Kingdom Hearts 1.5, 2.5 y 2.8, juegos que salieron para la consola de Sony , y se mostró una edición especial de PlayStation 4 Pro con temática del juego.

'Nioh 2 '

Y como punto final a la press conference de PlayStation , Team Ninja sorprendió a todos presentando lo que es Nioh 2 . Un título que fue literalmente recibido entre aplausos. Esta secuela se dejó ver en un corto pero muy bien presentado teaser, aunque aún no se ha indicó la fecha de su lanzamiento.