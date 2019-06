'PlayStation Hits': Se anuncian nuevos títulos con reducción de precios

Poco a poco la lista de títulos que llegan al catálogo de 'PlayStation Hits' va aumentando. Y ahora, en los próximos días, esta lista crecerá con la llegada de nuevos videojuegos.

PlayStation anunció que cinco nuevos títulos serán los que llegarán a 'PlayStation Hits', los cuales además tendrán un precio de veinte dólares o su equivalente en nuestra moneda, en las tiendas virtuales de nuestra región.

Estos cinco juegos son:



• 'Horizon: Zero Dawn Complete Edition'.

• 'Nioh'.

• 'Resident Evil 7: biohazard'.

• 'Friday the 13th'.

• 'God of War III Remastered'.

De esta manera, estos títulos se suman a otros como 'Persona 5', 'Mad Max' y 'LEGO Batman 3', los cuales habían llegado en los últimos meses. La lista completa la pueden apreciar en la siguiente imagen.