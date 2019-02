'PlayStation': Conoce los títulos que llegan gratis en febrero a PlayStation Plus [VIDEO]

Estando ya a fin de mes de enero, Sony ha revelado la lista de título que llegarán de manera gratuita a todos sus suscriptores de 'PS Plus' , salvo que en esta lista podremos ver lo que serán los últimos títulos que llegarán a las consolas PS3 y PS Vita.

Así es, por última vez tendremos seis títulos. Para PS4, podremos descargar 'For Honor' y 'Hitman: The Complete First Season'. Pasando a PS3, tenemos 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' y 'Divekick'. En el caso de este último, tiene la opción de poder jugarlo con su versión de Vita. Y finalmente para la portátil de Sony estarán llegando 'Gunhouse' y 'Rogue Aces', los cuales poseen también la opción de poder jugarlos en su versión de PS4 ('Cross-Buy').

Detalles aparte, y como mencionábamos líneas arriba, esta es la última vez que llegarán títulos a PS3 y PSVita bajo este servicio ya que Sony ya no brindará este servicio a estas consolas, por lo que estos títulos solo estarán disponibles hasta el 8 de marzo. Los de PS4 estarán hasta el 5 del mismo mes.

Como dato extra, en febrero se aumentará el espacio de guardado en la nube para todos los suscriptores 'Plus'. Es decir, de 10GB pasarán a disponer de 100GB.