¿Nuevo en el mundo de PlayStation 4? Aquí te compartimos algunos tips

Si recién llegas al mundo de PlayStation 4, es necesario que estés al tanto de todas las bondades que la consola de Sony puede ofrecerte. Es por esto que aquí tenemos algunos tips para que puedas sacar el mayor provecho a tu nueva consola.

Botón de 'compartir' (Share Button)

El botón 'Compartir' ubicado en el controlador inalámbrico 'DualShock 4' permite realizar capturas de pantalla además de guardar las imágenes y videoclips de hasta quince minutos, los cuales podrás compartir directamente a Facebook, Twitter y más.

Edición de video (Share Factory)

'Share Factory', es la aplicación de editor de video para PS4 la cual facilitará la personalización de tus videos de juego directamente desde tu PS4 además de personalizarlos con pistas de música, temas, textos o incluso una captura con la cámara PlayStation para luego publicarlos en tus redes sociales o guárdalos en una unidad USB.

'Share Play'

La opción de 'Share Play' te permitirá jugar junto a tus amigos de forma local y en línea, incluso si no tienen una copia del juego. Solo debes presionar y mantener presionado el botón 'Compartir' y seleccione 'Iniciar Share Play'. Detalle aparte, debes tener una suscripción al servicio de 'PlayStation Plus' para poder acceder a esta opción.

Acceso al menú rápido

Para ir de forma automática al menú solo deberás presionar el botón 'PS' para abrir el 'Menú rápido'. Desde aquí podrás acceder a configuraciones útiles, como notificaciones del sistema, lista de amigos, configuración de sonido y dispositivo, opciones de encendido y reinicio, y más.

Soporte HDD externo

Si lo que buscas es más espacio en almacenamiento para juegos y aplicaciones en tu consola, tienes la opción de almacenar contenido en un disco duro externo ( 'HDD'). Simplemente conecte un disco duro 'USB 3.0' a tu PS4, y listo.

Temas o fondos personalizados

Puedes configurar tu captura de pantalla favorita del juego como la imagen de fondo para la pantalla de inicio de tu PS4. Para esto, ve a 'Configuración - Temas' - seleccione 'Temas personalizados', luego seleccione una imagen guardada en su sistema PS4 o desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Soporte 'HDR'

Si tienes un televisor compatible con alto rango dinámico ( 'HDR'), asegúrate de habilitar esta función en su sistema PS4 dirigiéndote a 'Configuración - Sonido y Pantalla - Salida de video - Configuración HDR' y haz clic en 'Automático'. 'HDR' es una tecnología de visualización de imágenes que puede generar colores más vivos y dinámicos, negros más profundos y reflejos brillantes, y se verá todo increíble al reproducir tus juegos favoritos.

Gestión del tiempo de juego

Será muy fácil para los padres gamer administrar el tiempo de juego de sus hijos en PS4 con 'Play Time Management'. Para configurarlo, diríjase a 'Configuración - Control parental/Administración familiar' o inicie sesión en tu cuenta de 'PlayStation Network' a través de su navegador web para verificar y administrar el tiempo de juego de su hijo todos los días. La característica te permitirá:



• Aplicar restricciones de tiempo de juego para asegurarse de que el niño solo juegue durante un tiempo determinado.

• Proporciona notificaciones a tu hijo durante el juego para que sepa cuándo deben guardar y abandonar. Tiene la opción de agregar tiempo de juego adicional a través de tu smartphone o PC.

• Tendrás la opción de cerrar automáticamente la sesión del niño cuando finalice su tiempo de juego.

Opciones de accesibilidad

PS4 tiene una serie de características de accesibilidad. Las opciones incluyen texto a voz, texto ampliado, fuentes en negrita, zoom para las imágenes mostradas, colores invertidos en la pantalla y más. Los usuarios también podrán reasignar botones para 'DualShock 4', lo que facilitará el juego a los usuarios con destreza manual limitada o alcance y fuerza limitados. Para acceder a esto, vaya a 'Configuración de accesibilidad', luego personalice la configuración según sus preferencias.



Como dato extra, PlayStation recuerda que ya se encuentra disponible la nueva edición de su conocido paquete de PS4 para América Latina el cual incluye una consola con un disco duro de 1 Terabyte, un control inalámbrico 'DualSock 4', una suscripción de tres meses para 'PlayStation Plus' y lo más importante, tres juegos: 'Days Gone', 'Detroit: Become Human' y 'Rainbow Six Siege'.