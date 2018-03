Si bien ya se anunciaron los juegos que llegarán este mes bajo el servicio de PS Plus de este próximo mes de marzo para PS4, PS3 y PS Vita: Bloodborne (PS4), Ratchet & Clank (PS4), Legend of Kay (PS3), Mighty No. 9, PS3 (Cross Buy con PS4), Claire: Extended Cut, PS Vita (Cross Buy con PS4) y Bombing Busters, PS Vita (Cross Buy con PS4), Sony brindó otra novedad más.



Y es que desde el próximo 8 de marzo de 2019 el programa de PlayStation Plus dejará de incluir juegos para PlayStation 3 y PS Vita, por lo que solo se centrará en juegos para PS4. A esto, todos los juegos que se hayan descargado para PS3 o PS Vita no serán afectados siempre y cuando sigan en el servicio.



Así que solo queda poco más de un año para que ya no puedan encontrar títulos bajo este servicio para estas dos consolas