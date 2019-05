PlayStation anunció dos nuevos paquetes de PlayStation VR

Si eres de los que aún no cuentan con un PlayStation VR te indicamos que PlayStation ha anunciado que muy pronto estará lanzando dos nuevos paquetes de su casco de realidad virtual.

El primero de estos tendrá un precio de 350 dólares, y se lanzará el 28 de mayo e incluirá una PlayStation Camera, dos controles PlayStation Move, un disco con varios demos de juegos y los videojuegos 'Blood & Truth' (físico) y 'Everybody’s Golf VR' (código para descarga).

El segundo de ellos llegará el 31 de mayo. Su precio será de 200 dólares y contará con una PlayStation Camera, el disco de los demos junto a los títulos 'Trover Saves the Universe!' y 'Five Night at Freddy’s', en formato digital (descarga).

Sobre su lanzamiento en nuestra región aún no se ha confirmado, ya que estos comenzarán a venderse en Estados Unidos y Canadá, aunque no creemos que demoren en ser confirmados.