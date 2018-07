PlayStation anuncia sus ofertas por Fiestas Patrias

PlayStation lanzó su campaña 'Favoritos', en la que reconocidos títulos, algunos exclusivos de la consola de Sony , tendrán rebajas exclusivas durante todo el mes, por Fiestas Patrias.

Titulos como 'Horizon', 'Uncharted 4', 'Uncharted Lost Legacy', 'Knack 2', 'The Last of Us', 'Nioh', 'Shadow of the Colossus', 'GT Sport', 'PES18', 'Overwatch' y 'The Last Guardian', tendrán rebajas de hasta 30% en tiendas autorizadas.

Muchos de estos títulos son la base para los próximos lanzamientos exclusivos de PlayStation, como 'The Last of Us 2', uno de los juegos más esperados y que llegará el próximo año.

Además, las consolas PS4 vendrán con productos agregados como mandos, juegos clásicos y accesorios adicionales y promociones especiales. Estas ofertas por fiestas patrias estarán vigentes hasta el 23 de agosto. Todas estas ofertas están disponibles en tiendas autorizadas.