PlayStation anuncia nuevo hits bundle para finales de mayo

Para todos los fans de PlayStation que aún no cuentan con una consola PS4 y con los últimos lanzamientos en videojuegos, Sony trae al Perú un nuevo paquete de PlayStation 4 que llegará a finales de mayo y que podrá ser adquirido en las tiendas especializadas.

Con relación a esto, Sony reveló que esta nueva edición para América Latina incluye la consola en versión Slim con un disco duro de 1 Terabyte (1TB), un control inalámbrico 'DualSock 4', una suscripción de tres meses para 'PlayStation Plus' y lo más importante, tres juegos:

• Days Gone: El título exclusivo de PlayStation4, desarrollado por Bend Studio, y recientemente lanzado en nuestro país, el cual cuenta la historia de 'Deacon', un motociclista que tiene como misión sobrevivir en una apocalipsis zombie.

• 'Detroit: Become Human': esta entrega es una aventura situada en un futuro cercano, donde los humanos son acompañados por androides de diferentes maneras. Siendo estos últimos quienes comienzan a tomar conciencia de si mismos y a reclamar por sus derechos, creando una reacción en la sociedad.

• 'Rainbow Six Siege': Es un espectacular shooter por equipos desarrollado por Ubisoft. En este, podrás encarar intensos combates cuerpo a cuerpo, alta letalidad, tácticas y la acción explosiva en cada momento.

El nuevo paquete será lanzado en nuestro país el próximo 28 de mayo a un precio de S/ 1799 y estará disponible en tiendas especializadas.