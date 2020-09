Muchos gamers esperaban el ‘PlayStation 5 Showcase’, evento en donde Sony revelaría los pprecios y fechas de lanzamiento de la PlayStation 5, cosa que así fúe per o además de esto se presentaron diversos videojuegos, incluso algunos mostrando nuevas escenas de juego, pero lo más llamativo de este apartado fue el anuncio de un nuevo God of War.

Es por esto que aquí les traemos el resúmen de todo lo anunciado.

‘Final Fantasy XVI’

Lo nuevo de Square Enix fue el punto de partida para el evento de Sony, siendo al mismo tiempo el primer gran anuncio. Todo parece indicar que será un juego de mundo abierto, al estilo de ‘FFXV’ pero con mecánicas de ‘FFVII Remake’. No se reveló su fecha de lanzamiento, aunque si será una exclusiva de PlayStation 5 en consolas, ya que también llegará a PC.

‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’

Luego de su anuncio y de haberse mostrado por primera vez, el nuevo título de Insomniac Games, se ha dejado ver en el evento de Sony, y nada más que con una secuencia de juego presumiendo de su nivel en la PlayStation 5, y sí... luce increíble. Este videojuego nos ubicará un año despues de lo desarrollado en el primer juego, situándonos en Harlem, aquí deberemos hacer frente a un grupo de criminales conocido como ‘The Underground’, el cual estará liderado por ‘The Tinkerer’.

‘Hogwarts Legacy’

Otra de las sorpresas fue la presentación de ‘Hogwarts Legacy’, e l cual será publicado por Warner Bros. Games y saldrá a la venta el próximo año. Detalles aparte, este título será un juego de rol ambientado en la franquicia.

‘Call of Duty: Black Ops Cold War’

Otro de los títulos presentes fue ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’. Así es, lo nuevo de Activision también estuvo presente mostrando una nueva secuencia de juego. Recordamos que este título llegará a Playstation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One y PC a finales de este año.

‘Resident EVil Village’

Otra de las compañías que estuvo presente en el evento fue Capcom, ya que muy aparte de mostrar una edición especial de ‘Devil May Cry 5’, la compañía japonesa permitió darle un primer vistazo a lo que será la ‘Resident EVil Village’, la nueva entrega de la franquicia la cual saldrá a la venta en el 2021 para a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

‘Demon’s Souls Remake’

Otra de las grandes sorpresas fue el poder apreciar la primera secuencia de juego de ‘Demon’s Souls Remake’, el cual viene siendo desarrollado por Bluepoint Games, el cual luce increíble.

‘Game Plus Collection’

Un detalle interesante de Sony fue el anunció de ‘PlayStation Plus Collection’, el cual es básicamente un 'Game Pass’ para PlayStation 5. Además vendrá incluido con la suscripción normal y permitirá acceder a topdos los títulos que alguna vez estuvieron en 'PS Plus’ desde el día de lanzamiento de la nueva consola.

‘God of War 2’

Toda una sorpresa, Sony reveló la secuela de ‘God of War’, pero además de esto ha confirmado que saldrá a la venta el próximo año. Su nombre oficial aún no se ha revelado, solamente se ha indicado un texto en el breve video que dice: ‘Ragnarok is Coming’.

Pero muy aparte de estos títulos, la compañía japonesa reveló el precio, fecha de lanzamiento y registro de preventa de la PlayStation 5. Así púes, la consola de Sony saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre en Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur a un precio de 500 dólares, mientras que la versión digital costará 400 dólares.

Detalles aparte, el 19 de noviembre saldrá a la venta en el resto del mundo, aunque en China el precio y fecha de lanzamiento aún no se confirman.

