Si la semana pasada se revelaron nuevos datos acerca de PlayStation 5, ahora se ha confirmado más información acerca de la próxima consola de Sony. El servicio de juego en línea de la compañía nipona, ‘PlayStation Now’, si estará disponible para PlayStation 5.

Esta información llega de una entrevista con Yasuhiro Osaki, de la división Network de Sony Interactive Entertainment para la revista Famitsu, según el portal Dualshockers. En ella, se confirmó también la llegada de nuevos títulos cada mes además de aumentar la cantidad de juegos por tiempo limitado.

Osaki también comentó que no hay planes de llevar ‘PlayStation Now’ a móviles. ‘PlayStation Now’ es un servicio de suscripción el cual permite a los jugadores acceder a más de 700 juegos en línea.

Si bien a la fecha no se ha indicado qué tan profunda será la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con la PS4, se ha sabido que hay varios comentarios de periodistas y gente cercana a la industria que sugieren que la próxima consola de Sony tendrá retrocompatibilidad nativa con los discos del PS1, PS2, PS3 y PS4.

Según PSErebus, persona enterada en temas de PlayStation quien había filtrado previamente la fecha de lanzamiento de ‘The Last of US: Part 2’, los jugadores no deberían deshacerse de sus juegos en formato físico de PS1, PS2, PS3 y PS4.

Por su parte, Patrick Klepek, periodista de Vice, comentó en el nuevo episodio de ‘Waypoint Radio’, que PlayStation 5 se enfocará tanto en el pasado de la marca como también en su futuro, remarcando la retrocompatibilidad.

Pero esto no es todo, ya que un reporte desde TweakTown, ha indicado que la PlayStation 5 recién saldría a la venta en diciembre del próximo año, y no en octubre o noviembre como sucedió con las anteriores consolas. Solo queda esperar.