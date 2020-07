Tanto Sony como Microsoft aún no revelan los precios de sus próximas consolas como tampoco las fechas de lanzamiento de las mismas. Pero al parecer, una persona vinculada a la industria de forma muy directa parece saber un poco más, llegando incluso a revelar el precio de la PlayStation 5.

Tom Henderson, director general de la empresa de Viral Junkie, es quien ha filtrado la información vía su cuenta oficial de Twitter, indicando que la próxima consola de Sony tendrá un precio de 500 dólares; y no solo esto, sino que además saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre en Japón y el 20 en el resto del mundo.

Como es habitual, esta información no es oficial, así que no ha sido confirmada por la misma Sony, aunque hay que decir todo esto se alinea de forma correcta con rumores previos en los que indica que la PlayStation 5 saldría a la venta en noviembre próximo. Solo nos queda esperar a que desde la compañía japonesa confirmen esto, o no.

#PS5 price details;



$499/£449



Launches Nov 20 worldwide, Nov 14 in Japan. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) July 13, 2020

Detalles aparte, la filial de Amazon en Alemania ha revelado que la PlayStation 5 pesará 4.78 KG, casi el doble de la actual PlayStation 4 con 2.79 KG, pero menor que los 4.99 KG del primer modelo de PlayStation 3.

Pero esto no es todo, ya que además el presentador Geoff Keighley ha permitido tener un nuevo acercamiento al control de esta, vale decir el ‘DualSense’, en el marco del evento ‘Summer Game Fest'.

Keighley demostró en video como al jugar ‘Astro’s Playroom', un título que estará incluido con la PlayStation 5, algunas de las bondades y capacidades del control, además de indicar que este es ligeramente un poco más pesado que el de la PlayStation 4. La secuencia de juego se puede apreciar desde el minuto 19.25.

