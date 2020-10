Ahora que estamos a un mes para el lanzamiento de la PlayStation 5 en nuestro mercado, Sony le dice adiós a la Playstation 4 recordando grandes momentos que han ofrecido diversos títulos de la consola.

Es por esto que las cuentas oficiales de PlayStation UK y PlayStation Acces han publicado un video en el que segundo tras segundo se aprecian todos los títulos más icónicos de la consola.

ASí pues, veremops a ‘Knack’, ‘God of War’, ‘Killzone Shadow Fall’, ‘The Last of Us Part II’, y muchos otros más, tanto exclusivos como no.

Cabe recodar que PlayStation 5 será lanzando en nuestro país el próximo 19 de noviembre.

