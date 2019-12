Las fiestas de fin de año ya han comenzado a invadir todo lugar, no solo en la vida real sino también el mundo de los videojuegos. Y uno de los primeros en comenzar a vivir esta festividad es ‘Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville’.

Y es que el título de Electronic Arts anunció todo el contenido de tipo temático que llegará para esta temporada el cual ya se encuentra disponible. Así es, ‘Parque Mareante’ se cubrirá con totalmente con nieve, adornos navideños, y mucho más.

Pero esto no es todo, ya que la temporada ‘Festivus’ incluirá varios atuendos para algunas clases de zombies y plantas, nos referimos a ‘Carnívora abominable’, ‘Maestro de Festivus’ e ‘Inspiración élfica’. Para conseguirlos deberás ir al mapa ‘Festivus’ y progresar en el mismo. A la mitad de este, recibirás el atuendo para la ‘Carnívora’ (‘super raro’) y si lo completas en su totalidad recibirás el traje del ‘ingeniero’ (‘legendario’). Detalle aparte, el último traje solo podrás obtenerlo si toman un camino hacia el final del mapa.

Detalles aparte, el emporio de ‘Rux’ ha regresado y se le podrán comprar emotes, disfraces y más utilizando las estrellas arcoíris. Además, un nuevo mapa ha llegado con el nombre de ‘Mugreserva’, el cual es para los modos ‘Derrota por equipos’, ‘Operaciones’ y ‘modo mixto’. Y como punto extra, en enero llegará el ‘Día de la Nieve’, que agregará tres actividades nuevas ‘Caza del tesoro’, ‘Botín’ y ‘Captura de monedas’.

Recordamos que ‘Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville’ ya se encuentra disponible tanto en formato digital como físico en PlayStation 4, Xbox One y PC.