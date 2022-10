En los últimos años se ha notado un resurgimiento de los juegos de rol, pero particularmente hay una suerte de tendencia por parte de los desarrolladores en adaptar juegos de rol. El caso más reciente es el de ‘Cyberpunk 2077′, adaptación del juego de rol creado por Mike Pondsmith. Así como este ejemplo podemos encontrar similares, pero no como las adaptaciones ‘Pathfinder’ y sus entregas.

El nuevo título de Owlcat Games llega en formato multiplataforma y transgeneracional.

AVENTURAS

’Wrath of the righteous’ es la entrega más reciente de la propiedad intelectual de Paizo desarrollado por Owlcat games. La historia nos pone en el momento exacto en el que los demonios emergen en la ciudad de ‘Kenabres’ y atacan sin misericordia a todos en su camino. Nuestro personaje, previamente creado según nuestros requerimientos, queda entre medio del ataque, la ciudad colapsa y entre los escombros, nuestro personaje se levanta en las cavernas debajo de la ciudad donde habita una tribu de mestizos de demonios, vástagos resultado de la unión entre demonios y otras razas.

En su camino también encontrará la compañía de aventureros como ‘Seelah’, la paldina o ‘Camella’, la chamana, por nombrar algunas. Así da inicio nuestra campaña que se sitúa en la quinta cruzada contra las huestes demoníacas.

El nuevo título de Owlcat Games llega en formato multiplataforma y transgeneracional.

No hay tanto que reclamar a la última entrega de ‘Pathfinder: Wrath of the righteous’, que se traduce en ‘La ira de los justos’. Si bien ya habíamos reseñado la primera entrega, ‘Kingmaker’, las mejoras que presentan respecto a la primera entrega son muy positivas, pero hay que hablar del juego en forma y después revisaremos esas pocas pero sustanciales mejoras.

Al ser un juego de rol, lo primero que se debe hacer es crear a nuestro personaje, desde la raza: humano, elfo, enano, mediano, orco, descendientes mestizos de razas demónicas, etcétera. Clase: ‘guerrero’, ‘mago’, ‘clérigo’, ‘explorador’, ‘paladín’, ‘bardo’, por nombrar algunas. Alineaciones: una matriz bidimensional en la que los elementos éticos (ley, neutralidad y caos) conforman un eje en tanto los elementos morales (el bien y el mal) conforman otro eje. Los rasgos, las habilidades, cualidades, conocimientos pasando por el equipo y hasta el de nuestra compañía como un caballo o un perro; en esencia lo que hace–literalmente–a un personaje. Lo siguiente es el contexto en el que se haya dicho personaje, en este caso la narrativa bafomética ya mencionada.

El nuevo título de Owlcat Games llega en formato multiplataforma y transgeneracional.

CAMBIOS

Una de las diferencias con la entrega previa, ‘Kingmaker’, era la libertad que ofrecía el desplazarse en el mapa, siguiendo un objetivo con la posibilidad de aventuras, exploración y descubrimientos acompañado de tesoros y recompensas, un día normal de forma resumida. ‘Wrath of the righteous’ nos pone en el papel de un héroe y no un personaje común, en este escenario relativamente extraordinario, dentro de una historia más establecida.

El sistema de movimiento y combate es por turnos y esto es algo que podemos apreciar más de cerca el uso de dados poliédricos, en este caso el de dado de veinte caras o ‘D20′. Este elemento hace que el proceso de combate y acciones sea más transparente. Además, esta entrega agrega un sistema de combate por casillas más táctico e inclusive un sistema de gestión de cruzadas que le imprime una experiencia más estratégica o de largo plazo.

Finalmente un gran cambio fue la posibilidad de tener los cuadros de diálogo y texto informativo, detalle tan extenso que abarca incluso elementos de la narrativa, traducidos al español, lo que le da un punto extra por accesibilidad. Pero si hay algo que le resta interés al juego, entre jugadores casuales, es el tecnicismo de rol para personas no vernáculas del género, no por otra razón sino por la difusión de este tipo de videojuegos y asi sea apreciado por más personas; un esfuerzo por contrarrestar esta condición es el uso de un glosario, sistema que ha funcionado desde la entrega previa pero es tanta información que puede resultar abrumador.

El nuevo título de Owlcat Games llega en formato multiplataforma y transgeneracional.

CONCLUSIÓN

’Pathfinder: Wrath of the righteous’ es un muy buen juego de rol que quizá exija un poco mas de los jugadores que no acostumbran el lento movimiento de las casillas, la paciencia para cortar o establecer una linea de suministro o una réplica dentro de un diálogo que agregará unos puntos extra de experiencia. Es un título largo como la cuaresma, puede que pasemos cien horas y la campaña no este cerca de terminarse. ‘Wrath of the righteous’ exige tiempo y compromiso pero que recompensa a quienes sean capaces de navegar por el paso lento de los movimientos por casillas.

El análisis de ‘Pathfinder: Wrath of the righteous’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Owlcat Games para consola PayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStaton 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Owlcat Games

• GÉNERO: Rol

• DISTRIBUIDOR: Prime Matter

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Pathfinder: Wrath of the righteous’