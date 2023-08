Ya no falta nada para que Activision desarrolle la presentación oficial de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, un evento el cual no solo será un nuevo tráiler sino que será un evento en el que todos podremos participar jugando ‘Warzone’ y ganar premios.

Para poder participar solo tenemos que estar conectados y jugando ‘Warzone’ este jueves desde las 12:30 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). De esta forma, nos uniremos a una batalla especial en el nivel o mapa de ‘Al Mazrah’.

Todos aquellos que participen podrán ganar todos estos premios.

Al jugar en esta batalla, y participar en el evento, podremos ganar una nueva arma fusil de asalto M13C, junto a una ficha de salto de nivel para el pase de batalla. Pero además de esto, tendremos estas recompensas de tipo cosméticas para ‘Warzone’, ‘Moder Warfare II’ y ‘Modern Warfare III’:

Emblema ‘Grupo Konni’.

Tarjeta de visita ‘Sonido carmesí'.

Aspecto de vehículo ‘Mataserpientes’.

Amuleto de arma ‘Lata de gas’.

Nuevo video de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’