Los títulos en donde el miedo es lo más llamativo no son muy comunes de ver en la portátil de Nintendo, algo que Square Enix busca aprovechar con su nuevo título, ‘Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo’, un videojuego el cual se plantea como una combinación entre novela visual y aventura gráfica, todo con un toque de terror. Pero lo mejor de todo, es que tiene más detalle y profundidad de lo que parece ofrecer.

El título de Square Enix se desarrolla como una novela gráfica cargada de una gran trama.

LEYENDA URBANA

La trama de este título nos traslada hasta Japón, pero no el actual; sino uno en donde las cabinas telefónicas y los televisores de tubo son lo normal. Este será el ambiente en donde un grupo de personajes deberán investigar diversos misterios en Honjo (Royal Ward of Sumida, Tokio), esto con la finalidad de poder llevar a cabo un ritual de resurrección.

Pero esto se tornará en algo macabro, un desafío en donde diversos espíritus malignos estarán involucrados. Ademas, se podría decir que el título de Square Enix toma como referencias a diversas franquicias, como ‘Death Note’, por ejemplo. No comentaré más para no arruinarle la experiencia a nadie, pero ‘Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo’ resulta muy interesante.

NOVELA

Pasando al apartado visual, me queda claro que ‘Paranormasight’ busca romper la cuarta pared, y esto lo logra gracias a los diversos momentos que plantea el juego. Un claro ejemplo, se da desde el inicio, en donde un excéntrico narrador nos dará la bienvenida presentándonos la trama principal del título, además de los personajes, a los que podremos encarnar.

Pasando esto, el título se plantea en forma de capítulos los cuales deberemos desarrollarlos para poder avanzar pero no con la historia de nuestro personaje, sino la de otros distintos al nuestro. Todo esto suma al título, con la finalidad de poder obtener en global una trama muy bien engranada, la cual se podrá entender pero desde diversos puntos de vista.

VISUAL Y AUDIO

A primera vista, lo que más atrae del título de Square Enix es su apartado visual, esto gracias al excelente trabajo de Gen Kobayashi, quien ha demostrado su caidad en otros títulos de la compañía nipona, como ‘The World Ends With You’, por ejemplo.

Por otro lado, Hidenori Iwasaki se encargó de la banda sonora, una que sabe entregarnos grandes momentos y generar ambientes de tensión en global.

DETALLES

Pero no todo es oro, ‘Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo’ no llega localizado a nuestra región (doblaje), pero el mismo título nos permitirá modificar el volumen de las voces desde el mismo menú.

Otro punto que sorprendió, fue la falta o ausencia de la compatibilidad con la pantalla táctil, ya que el título también se lanza en PC y equipos móviles. Llama la atención esto debido a que la jugabilidad se centra en elegir a dónde ir.

CONCLUSIÓN

‘Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo’ es un título original. Mezcla de forma correcta el horror, terror y suspenso. ¿Novela visual?, pues claro, y aunque tiene ciertos momentos obtusos, es notable. Una nueva gema oculta para los poseedores de una Nintendo Switch, que tal vez poco conozca y tenían en su radar, pero que sorprenderá a todo aquel mortal que trate de resolver sus misterios.

El análisis de ‘Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviado por Square Enix para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, iPhone/iPad, PC

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Aventura, Terror, Novela gráfica

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento de ‘Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo’