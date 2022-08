El carismático y reconocido ícono de los videojuegos, ‘Pac-Man’, lleva teniendo este año diversas entregas y proyectos, y es que junto a nuevos videojegos y una película recientemente anunciada, tenemos la remasterización de ‘Pac-Man World Re-PAC’, un título el cual llega de la manos de Bandai Namco y que nos hará volver a disfrutar de esta entrega publicada en 1999 en el que nuestro redondo personaje incursonó en las tres dimensiones, imágenes HD a pantalla completa,mejoras en la jugabilidad y nuevos detalles.

La nueva versión del clásico videojuego llega con varias novedades y ajustes para que todos en casa puedan disfrutarlo.

HISTORIA

Así es, este juego de ‘Pac-Man’ goza de una historia, en la que encarnando a ‘Pac-Man’, nos ubicaremos en la ‘Isla Fantasma’, la cual goza de seis niveles o áreas, con la finalidad de poder rescatar a nuestra familia y amigos luego de que esta fue capturada en el día de nuestro cumpleaños, hacer frente a los fantasmas y al jefe de estos, ‘Toc-Man’.

NOVEDADES

Con relación a su entrega pasada, ‘Pac-Man World Re-PAC’ es una versión la cual llega para todo público, una entrega de mejor calidad tanto dentro del apartado gráfico como también en la experiencia de juego, más actualizado, moderno e intuitivo. Tenemos un número mayor de modos de juego, como el ‘Quest’, ‘Laberintos en 3D’, o el modo ‘Original’, el cual recrea en gran forma el título de 1999.

De estas modalidades, ‘Quest’ es el principal, una aventura de plataformas y acción en la que gracias a múltiples ataques y habilidades sumando potenciadores, deberemos recolectar objetos y vencer a los enemigos de turno mientras nos desplazamos por diversos niveles los cuales se irán desbloqueando luego de completar otros en sus seis niveles. Y como plus a esto, tendremos batallas contra algunos jefes, lo mejor de todo.

Otros detalles con relación a la versión clásica, es el ajuste en dificultad en algunas áreas para hacerlas más fáciles y accesibles, lo cual no se ve mal, ya que el título apunta tambié a los más pequeños de la casa y no causar frustración. Y como plus a esto, tenemos mejoras en las habilidades como ‘Quest’ y’Mega-Pac Man’.

MECÁNICAS

Con relación a su forma de jugar, ‘Pac-Man World Re-PAC’ ofrece opciones como poder correr, saltar y comer por los diversos niveles y zonas secretas sumados también rompecabezas, todo logrado de una forma fluída en los controles. A esto, podremos lanzar nuestras píldoras y bucear o caminar bajo el agua gracias a la mejora ‘Metal Invencible’, y que su duración es solo temporal.

SONIDO

El apartado sonoro está muy bien trabajado, haciendo que el jugador logre obtener una grata impesión manteniendo detalles clásicos del juego. Los temás musicales del videojuego clásico, y calidad de estos, se mantienen aunque podrían ser mejores. Los efectos desarrollados, como la recolección de frutas o el de comer a los fantasmas, logran su objetivo y complementan la acción y aventura que ofrece esta entrega.

CONCLUSIÓN

No me cabe duda alguna que Bandai Namco ha desarrollado un muy buen trabajo con ‘Pac-Man World Re-PAC’, logrando obtener una gran versión remasterizada la cual nadie la había pedido y que ofrece una gran experiencia de juego para los gamers de todas las edades y que descubran un título moderno y renovado pero manteniendo esa estética tal y cual conocemos. Una grata remasterización deja una muy buena impresión con algunas novedades.

El análisis de ‘Pac-Man World Re-PAC’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para consola PlayStation enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Bandai Namco

• GÉNERO: Aventuras, Acción, Plataformas

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Pac-Man World Re-PAC’

