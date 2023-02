El lanzamiento del nuevo dispositivo de realidad virtual de Sony, el Playstation VR2, está a la vuelta de la esquina, motivo por cual la campaña publicitaria del equipo ha comenzado con el primer comercial el cual ha sorprendido propios y extraños, ya que el protagonista no es el mismo Ozzy Osbourne.

El famoso ‘Príncipe de las Tinieblas′, y reconocido por temas como ‘Bark at the Moon′ o ‘Shot in the Dark′ entre muchos otras cancione más, ha colaborado con PlayStation para el nuevo video promocional, el cual resulta muy divertido.

Lo curioso, es que fue el mismo cantante quien haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter compartió este comercial, el cual se volvió viral en cuestión de poco tiempo contando ya con más de 700 mil reproducciones.

Cabe recordar que el PlayStation VR2 llegará a nuestro mercado el próximo 28 de febrero, y que su precio en el mercado oficial supera el de la misma PlayStation 5, llegando casi a los mil dólares.

Nuevo comercial de PlayStation VR2