Para todos los fans y amantes del género de supervivencia y turnos llega una interesante propuesta del estudio Fiji, ‘Overland’, un título que nos muestra una historia en un mundo decadente, donde solo quedan rastros de la gran ciudad. Nuestro deber será sobrevivir. Detalles aparte, la historia y todo lo sucedido tiene un trasfondo, pero la realidad es que es una historia un tanto extraña pero que apoya completamente a su cometido.

MECÁNICAS Y JUEGO

Durante nuestra aventura deberemos buscar suministros, supervivientes y todo lo necesario para cruzar el país, que es nuestra tarea inicial. De alguna manera, podemos sentir la tristeza del mundo, la pena de un ambiente que ha quedado en el olvido y que simplemente los jugadores tienen que aceptar. La ambientación, a pesar del estilo gráfico, transmite todo lo que se pide.

El juego básicamente es un juego de rol por turnos, donde nosotros, el entorno y los enemigos participan. Es de vital importancia que pensemos muy bien nuestra jugaba y con que interactuemos en el turno, por que es muy fácil perder lo que hemos avanzado por una mala jugada, aunque tengamos al opción de ‘retroceder’ (‘rebobinado’) .

El título del estudio Fiji, ‘Overland’, ya se encuentra disponible en nuestro mercado desde la tienda virtual de Nintendo Perú.

Nosotros como jugadores tenemos una barra de acción que nos va a servir para movernos o realizar alguna jugada. Nuestra resistencia es muy limitada y el juego busca siempre hacernos ver frágiles. Los entornos en los cuales jugaremos son muy pequeños, compactos y bien estructurados. Nunca sabes que te retos te pueden esperar. En el mapa del mundo tenemos cierta libertad, conforme avancemos tendremos la opción de ir a un punto ‘A’ o un punto ‘B’, cada nivel te ofrece distintas recompensas pero quedamos limitados al suministro de gasolina. Para salir de los niveles, tendremos principalmente un auto, al que debemos cuidar y se volverá nuestro aliado más importante. Depende que lo cuidemos y que consigamos gasolina.

El juego puede pecar por momentos de prueba y error. Aunque podemos ‘retroceder’ un avance o una mala jugada, los entornos son tan pequeños que muchas veces no tendremos tantas posibilidades. El estudio previo del nivel antes de hacer un movimiento y utilizando tu entorno es un consejo de vital importancia en ‘Overland’. Pero después de varias partidas y aunque los entornos cambian, las situaciones son muy similares y la experiencia hace que puedas abordar la situación de forma cómoda.

El título del estudio Fiji, ‘Overland’, ya se encuentra disponible en nuestro mercado desde la tienda virtual de Nintendo Perú.

DETALLES A TENER EN CUENTA

La inteligencia artificial de los enemigos es bastante predecible, y es que si algo o alguien desea matarnos, no va a pensar mucho para acabar nosotros. Hubiese sido interesante que existan otros peligros, para así evitar la misma mecánica de correr al auto cada vez que se te acercan.

El juego es intenso e interesante. La narrativa es inexistente y no es algo que se debe ver. En el mayor de los casos pensaremos que solo son niveles colocados y no tienen una razón de ser. Otro detalles es la dificultad, ya que no sabremos que hacer o comenzar al momento de comenzar una partida.

CONCLUSIÓN

‘Overland’ es un juego especial. No por sus virtudes, sino por el público al que quiere llegar. El juego puede tener a uno tenso y eso es algo que se aprecia, pero después de unas horas, uno puede pensar si realmente hubo algo más que hacer por ejemplo. ¿Se puedo recomendar ‘Overland’? Si, pero solo si uno es un fan incondicional del género. Si uno no lo es, es un título que difícilmente podamos tener en cuenta.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital que Nintendo nos compartió. ’Overland’ puede ser encontrado en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iPad, iPhone

• DESARROLLADORA: Finji

• GÉNERO: Estrategia, Táctica por turnos

• DISTRIBUIDOR: Finji

• ​PUNTAJE: 7