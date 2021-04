Hace ya poco más de un año, que gracias a una invitación por parte de Square Enix, pudímos estar en la presentación oficial de ‘Outriders’ en la ciudad de Los Ángeles, además de poder probarlo por varias horas. Pero, ahora llega el turno de analizar el producto final, el cual ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

‘Frankenstein’

Lo primero que llama tremendamente la atención es que se está hablando mucho de este título, y para bien. Y es que ‘Outriders’ ha logrado tener un gran lanzamiento, con muchos gamers jugándolo en las diversas plataformas en las que se encuentra disponible el título. Pero el punto es que ‘Outriders’ es un título de disparos en tercera persona, con toques de rol, premios y botínes, además de poder hacer uso de grandes poderes, dependiendo que clase usar de las cuatro posibles luego de crear y personalizar a nuestro personaje.

Lo nuevo de Square Enix ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

HISTORIA

Su trama nos ubica en un planeta de nombre ‘Enoch’, un lugar el cual se busca explorar y colonizar para que la raza humana pueda seguir existiendo ya que el planeta Tierra ha colapsado. Fuera de esto, y luego de haber experimentado una tormeta llamada la ‘anomalía’, la cual nos brindó una serie de poderes tras despertar de un sueño criogénico, tendremos enemigos de todo tipo, pero sobre todo al más puro estilo de dioses sumerios o Anunnakis con nombres como ‘Moloch’ o ‘Baal’. No entraré más en detalle, pero su trama resulta muy inmersiva y profunda. Y para jugarlo habrá que estar conectado siempre a la red, aunque podremos completar el juego tanto en solitario como en grupo.

EN RED

Pero, ¿es necesario estar suscrito a los servicio en línea de cada plataforma?, depende. En el caso de PlayStation no, uno puede jugarlo sin estar suscrito a ‘PlayStation Plus’, aunque si lo estamos podremos hacer grupo de tres en las misiones. Y para las consolas de Microsoft el título se encuentra disponible vía ‘Game Pass’. Fuera de esto, en poco tiempo se implementará el juego cruzado entre plataformas. Y como detalle extra, siempre tendremos que estar en red.

DISPAROS

Las mecánicas de juego son muy similares a otros títulos que ya hemos visto, como ‘Destiny’, ‘The Division’ o ‘Gears of War’. Fuera de esto, el videojuego de Square Enix nos obliga siempre en ir hacia adelante, ser agresivos y atacar, claro está teniendo siempre una estrategia y no hacerlo a lo ‘loco’, ya que en ‘Outrides’ no hay ni botiquines ni objetos que nos curen. Para eso tendremos nuestros poderes, los cuales podremos usar luego de cada cierto periodo de tiempo o disparar a nuestros enemigos.

Entrando en detalles acerca de las cuatro clases, cada una de estas ofrece estilos y modos de juego distintos (‘Technomancer’, ‘Devastator’, ‘Pyromancer’ y ‘Trickster’) y estos se pueden ajustar al estilo de cada uno. En mi caso, hice uso poder de fuego, el cual tiene ataques variados y de extraer vida de los enemigos, como si fuese un vampiro. Detalle aparte, podremos hacer uso de tres tipos de armas, las cuales podremos mejorar, al igual que nuestro equipo o indumentaria, sin dejar de mencionar el poder comprar todo esto en las diversas tiendas que encontraremos a lo largo de nuestra aventura y sin microtransacciones.

VIAJES

Para desplazarnos de punto a punto o viajar a cada locación del planeta haremos uso de un camión, el cual podremos incluso personalizar como si fuese nuestro personaje. Además, cada lugar es extenso y tendremos muchos lugares para ir y cumplir tanto la misión principal como secundarias mientras exploramos y vamos subiendo nuestro nivel, lo cual además permite desbloquear nuevas habilidades.y puntos de atributos los cuales nos permiten mejorar o fortalecer nuestro personaje.

RIVALES

Pasando a los enemigos, cada vez que vayamos a un punto tendremos que hacer frente a cuatro tipos: ‘soldados’, ‘subjefes’, ‘jefes’ y ‘criaturas’, esto con la finalidad de poder liberar cada zona a la que vayamos. Además, en cada lugar que visitemos podremos colocar un estandarte el cual nos permitirá viajar de forma rápida entre estos. Detalles aparte, el juego nos ofrece una serie de premios o galardones luego de cumplir ciertas acciones, los cuales nos permiten obtener nuevas posturas, armas, o equipo para nuestro personaje.

MÁS NOVEDADES

Entre las grandes novedades que ofrece ‘Outriders’ una es la llamada ‘Categoría del Mundo’. Es decir que cada vez que completemos una misión o eliminemos a ciertos enemigos se nos otorgarán premios, subimos de nivel, y se elevará la categoría del mundo. Una vez hecho esto, podemos seguir en el mismo nivel o acceder a un nivel más alto, aunque esto último no es algo obligatorio, pero los premios serán mejores, aunque los enemigos más difíciles. Y otra es el poder hacer uso de modificadores o mejoras (‘mods’) para nuestras armas y equipos. Así que una sana recomendación es recoger todo, y acabar incluso las misiones secundarias.

CONCLUSIÓN

Terminando este análisis, debo decir que ‘Outriders’ es altamente recomendable, y al jugarlo las horas se pasan volando más cuando uno se queda viendo los entornos y paisajes los cuales ofrecen un gran nivel de trabajo. Ofrece una gran experiencia de juego con misiones de todo tipo, al igual que los enemigos. Llega localizado al español latinoamericano incluyendo doblaje peruano, su trama es altamente inmersiva y oculta más de lo que se ve y escucha a primera vista. Es muy bueno, y si por el momento tiene algunos problemas con sus servidores, es muy probable que esto se arregle en cuestión de días.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Outriders’ para PlayStation 4/5 enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Google Stadia, PlayStation 4, PlatStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: People Can Fly

• GÉNERO: Acción, Lucha, Rol, Disparos, Tercera persona

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento de ‘Outriders’

