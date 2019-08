'Oninaki': Una gran aventura entre el mundo de los vivos y de los muertos [RESEÑA]

No cabe duda alguna que Square Enix es una de las compañías que ha desarrollado las más grandes tramas e historias en el mundo de los videojuegos, y es que en su ya extenso curriculum podemos encontrar títulos desde la mítica franquicia 'Final Fantasy' hasta otros desarrollados por pequeños estudios pertenecientes al gigante nipón. Y es uno de estos estudios, Tokyo RPG Factory, el que luego de haber trabajado en títulos como 'I am Setsuna' o 'Lost Sphear', nos traen ahora 'Oninaki' , el cual puede ser uno de las sorpresas de este año.

LA HISTORIA

Partiendo con su trama, la cual es la muerte y el camino que debemos seguir tras haber pasado nuestro proceso de aprendizaje en este plano, 'Oninaki' nos deja en claro que dicho momento no es el final, sino el comienzo de una gran aventura, ya que hay una reencarnación para aquellas almas que abandonaron su cuerpo. Este es el concepto o creencia de los habitantes del mundo representado en este videojuego, y que en cierta forma guarda cierta similitud con algunas creencias y religiones humanas.

Pero el punto interesante, es que para garantizar que las almas de los muertos logren llegar al otro lado y reencarnar ( 'Rueda de Samsara' / India) para continuar con el ciclo, existen un grupo llamado 'The Watchers' quienes ayudan a estas a llegar a su destino. Aquí es donde nuestro protagonista, 'Kagachi', toma lugar. Un personaje que tuvo que ver como sus padres morían cuando era muy pequeño, y que ahora se dedica a ayudar a que las almas logren llegar a su destino. Pero esto cambia cuando conoce a 'Linne', un alma la cual ha perdido todos sus recuerdos y que al mismo tiempo es perseguida por un ser el cual busca salir del mundo de los muertos para ingresar al de los vivos.

MECÁNICAS

Con relación a su modo de juego, Tokyo RPG Factory deja de lado el sistema de combate que disfrutamos en entregas previas, para optar por uno en el que todo se desarrolle en tiempo real, tanto en combate como la exploración. Además, podremos hablar con otros personajes y enfrentarnos a una gran cantidad de enemigos, los cuales nos darán pelea en cualquiera de los tres niveles de dificultad del título. Pero lo más interesante es el poder viajar del mundo de los vivos al de los muertos, en nuestra condición como 'The Watcher' y poder relacionarnos tanto con vivos como con espíritus, lo cual también aplica para el combate ya que nos toparemos con diversos enemigos en ambos plano.

Detalles aparte, los combates en el plano de los espíritus resultan ser más interesantes que en el de los vivos, esto gracias a ciertos detalles o 'handicaps', como el caer suelo tras recibir un golpe o realizar golpes críticos. Aunque siempre tendremos un detalle muy especial, y es que por más que pasemos de un plano a otro, siempre tendremos que eliminar a un enemigo especial para luego absorber una especie de neblina la cual nos permitirá poder visualizar una zona en el plano espiritual, de no hacerlo seremos presa fácil de los enemigos, ya que con un solo golpe acabarán con nosotros.

Además, 'Kagachi' no estará solo, ya que podrá desarrollar vínculos o nexos con ciertos espíritus los cuales no han sido capaces de llegar al otro lado, y que además han olvidado quienes eran. Estos, serán llamados los 'Daemon', y los podremos usar en los diversos combates, incluso intercambiándolos solo con mantener el control derecho hacia la dirección del 'Daemon' que queramos. Estos gozarán de atributos y habilidades propias, las cuales podremos mejorar al desbloquearlas en sus árboles de desarrollo.

Cada uno de los 'Daemon' goza de una arma propia, la cual podremos mejorar gracias a otras que encontraremos en diversos cofres. Estas, pueden ser básicas o tener espacios en los que podremos colocar unas piedras especiales con mejoras para la misma. Es decir, dotar de un poder especial a nuestra arma.

ARTE Y DISEÑO

El diseño de los personajes, escenarios y enemigos son para destacar, más aún los de gran tamaño que es donde se nota más este trabajo. Mención aparte, el muy buen trabajo en la fluidez del título, ya que no presenta caídas de cuadros en ningún momento. Aunque por otro lado, su apartado visual solo cumple y no hace uso de grandes modelados. La paleta de colores va de acuerdo a la temática y trama del título, ya que si bien son colores mucho más apagados si los comparamos a otros como 'I am Setsuna', estos le dan un toque solemne a 'Oninaki'.

SONIDO Y AUDIO

Con respecto a la banda sonora, la gran mayoría de composiciones o temas que se presentan son muy bien llevadas y van a la par del momento y situaciones en el que nos encontremos, ya sea en una ciudad, en medio de un combate o momento de la trama. Y con relación al audio y textos, 'Oninaki' llega en japonés con subtítulos en inglés, lo cual hará que prestemos mucha atención a los textos para no perder detalle alguno. Esperemos que a futuro veamos un título que llegue con el español como una opción más.

CONCLUSIÓN

'Oninaki' es un título muy interesante, en especial para todos los que gustan de los juegos de rol, de acción y de temas ocultos. Su historia goza de muchos detalles y hace que uno quiera seguir para conocer todo, ya que trata sobre la muerte y que hay mas allá de esta, de esa gran aventura que viviremos llegado el momento, aunque su gran apuesta es en los combates, siempre buscando la acción y la mejora de nuestras armas y 'Daemons'.



FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Tokyo RPG Factory

• GÉNERO: Videojuego de rol, acción

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• ​PUNTAJE: 8.5