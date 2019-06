Bandai Namco anuncia videojuego de 'One Punch Man: a Hero Nobody Knows' [VIDEO]

El héroe del mundo del manga y del anime llegará a PC y consolas con toda su fuerza. Bandai Namco anunció 'One Punch Man: a Hero Nobody Knows', el primer videojuego para PC y plataformas del popular personaje.

Gracias a un tráiler, la compañía japonesa ha confirmado que 'One Punch Man: a Hero Nobody Knows' se lanzará en PS4, Xbox One y PC. Además, este título será un videojuego del género de lucha de tres versus tres, por lo que podremos controlar a diversos personajes como el poderoso 'Saitama', 'Genos', 'Fubuki' entre muchos otros más.

Por el momento no se ha revelado fecha exacta para su lanzamiento, así que solo nos queda esperar mayor información al respecto.

Eso sí, Bandai Namco ha confirmado también que 'One Punch Man: a Hero Nobody Knows' llegará muy pronto y es de suponer que estarán presentes otros personajes, entre héroes y villanos.