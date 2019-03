'One Piece World Seeker': Zarpamos hacia una nueva aventura de mundo abierto [RESEÑA]

Luego de la más reciente participación en títulos del género de peleas, como fue el caso del frenético crossover, 'Jump Force', vuelve a nuestras manos una nueva entrega de esta simpática y peculiar banda de piratas, conocidos por todos como 'Los Sombreros de Paja'. Nos estamos refiriendo a 'One Piece: World Seeker' , titulo desarrollado por Ganbarion ('One Piece: Unlimited Adventure' y 'One Piece: Gigant Battle' entre otros), para PS4, Xbox One y PC.

En esta ocasión dejamos los enfrentamientos en versus y mecánicas de rol para adentrarnos en una interesante aventura llena de acción con mecánicas de mundo abierto en tercera persona. Un género contemporáneo que le cae como anillo al dedo a esta serie de videojuegos.

El nuevo videojuego de Bandai Namco ya se puede encontrar en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.

'One Piece: World Seeker', nos presenta una nueva aventura, con algunos personajes nuevos y otros ya conocidos por los fanáticos. En esta oportunidad 'Monkey D. Luffy' junto a los 'Mugiwara: Roronoa Zoro', 'Sanji', 'Nami', 'Nico Robin', 'Tony Tony Chopper', 'Franky', 'Usopp', etc., vivirán una gran aventura con un guión nuevo, exclusivamente elaborado para esta historia.

LA TRAMA



La historia inicia con un combate de 'Luffy' y su banda en la 'Isla Prisión', comandada por un misterioso y poderosos 'Alcaide'. Luego de una serie de enfrentamientos y algo de ayuda logran escapar, pero el grupo se separa durante la huída debido a que esta 'Prisión' se encuentra suspendida en el cielo.

'Luffy' al escapar llega a una simpática isla, conformada por ciudades con nombres de piedras preciosas y controlada por la 'Marina'; en la isla conoce a 'Jeanne', quien lidera una especie de resistencia anti marina y busca la libertad de su pueblo de las tiranías del 'Alcaide'. 'Luffy' iniciará la búsqueda de sus 'nakamas', y decidirá si ayudar a la reciente amiga o no.

Las batallas y las secuencias cinemáticas están a la orden del día, con un inicio un poco lento, no logrando ponerse interesante hasta por lo menos una buena parte de la historia. Es ahí donde algunos secretos nos son revelados y aprenderemos más sobre esta simpática isla y sus pobladores.

MECÁNICAS

Durante la historia controlaremos al gran 'Monkey D. Luffy', el cual presentara su crecimiento mediante un árbol de desarrollo de habilidades, estas van desde las habilidades pasivas, observación y sigilo (con una especie de habilidad de detección de personas, objetos e items), las de armamento para las batallas cuerpo a cuerpo y las de exploración y movilidad.

Estas habilidades podremos desbloquearlas con puntos los cuales se otorgarán como recompensas por las misiones, misiones secundarias y algunos combates.

Al ser un título con mecánicas de mundo abierto, vamos a tener muchas misiones que realizar, algunas relacionadas con la historia principal y otras secundarias con las que podremos ganar mas puntos de habilidades y desbloquear más poderes del 'Haki'.

El nuevo videojuego de Bandai Namco ya se puede encontrar en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.

Las batallas son impresionantes, ya que como todos sabemos 'Luffy' como usuario de la 'fruta del diablo' o 'Gomu Gomu no Mí', tiene la habilidad de estirar su cuerpo y endurecerlo manejando estados de tensión en sus extremidades, pudiendo inclusive 'vulcanizar' parte de su cuerpo de goma para proyectar potentes golpes y patadas como la 'Goma goma Bazuka', o la 'Goma goma Metralleta'. Además, también podremos aprovechar estas habilidades para desplazarnos a través de los bastos campos de la isla, mediante estiramientos tipo resortera. Esto fuera de otras habilidades para el combate.

Respecto a los personajes, estos son muchos de los ya conocidos en el manga y serie de animación, manteniendo sus diálogos originales, así como sus frases y gritos (sobre todo las secuencias dramáticas). Durante la historia podremos manejar una especie de barras de afinidad con los personajes que vayamos encontrando, esta barra, llamada 'Lista de Karma', nos facilitará el poder descubrir y desbloquear secuencias especiales con cada personaje mediante más interacción tengamos con él.

El nuevo videojuego de Bandai Namco ya se puede encontrar en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.

GRÁFICA

El apartado gráfico mantiene a los personajes en el ya conocido 'cel shaded', de esta manera se recrean la ambientación y los personajes de anime en entornos 3D de una manera más natural; algo muy común en este tipo de títulos.

Las áreas naturales cuentan con buena iluminación, paletas coloridas, destellos y brillos, los movimientos del césped y ondulantes olas aportan cierta naturalidad a los escenarios, aun así, no llegan a verse muy bien elaborados.

Los personajes, si bien es cierto su diseño original es un poco exagerado, en algunas expresiones podemos observar que faltaron algunos detalles, sobre todo en las secuencias de la historia.

En algunos casos la cámara también nos jugara algunas malas pasadas, en especial en las esquinas. Aún así, es un título con una historia más que interesante, las voces originales japonesas, batallas llenas de acción y habilidades visualmente muy atractivas. Pudo haberse trabajado mejor el apartado gráfico del mundo, aún así, el desarrollo de la historia compensa lo observado.



FICHA TÉCNICA



PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, PC

DESARROLLADORA: Ganbarion

GÉNERO: Mundo abierto

DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

​PUNTAJE: 7.5