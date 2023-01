No hay duda que ‘One Piece’ es una de las más grandes aventuras en la historia de la animación japonesa y con sus 25 años recién cumplidos, es momento de una nueva entrega de ‘Luffy’ y compañía. ‘ Odyssey’ es el nombre de este título original escrito por Eichiro Oda y que busca ser una aventura que esté a la altura de la celebración.

Si bien el título de Bandai Namco presenta detalles interesantes, el trabajo queda a medio camino y no llega a ser el título que todos los seguidores de la franquicia esperaban.

A NAVEGAR

‘Odyssey’ se muestra como un juego de rol japonés de corte muy clásico y de estructura lineal en donde deberemos subir de niveles, realizar misiones y vencer poderosos jefes para completar la aventura. ‘One Piece Odyssey’ nos lleva a la isla de ‘Warford’, un extraño lugar donde muchos navíos llegan a naufragar. Aquí los ‘nakamas’ conocerán a dos personajes importantes, ‘Adio’ y ‘Tim’, y esta última le robará los poderes a los protagonistas, por lo que inicialmente deberán recuperarlos para luego buscar escapar de tan misterioso lugar.

Aquí empieza a desarrollarse tanto el esquema narrativo y jugable que lamentablemente no termina de convencer del todo. Si bien la historia es original y eso ayuda a crear un interés natural tanto a los fanáticos de la obra de Oda como a los que buscan una aventura de rol, no termina de convencer en su desarrollo y no mantiene el mismo interés en toda la aventura.

Si, hay momentos interesantes y guiños a los que siguen el ‘manganime’, pero son más anécdotas que, de omitirse, no hubiera restado a la aventura. Si bien no es necesario haber visto el anime o haber leído el manga, ‘Odyssey’ da por hecho que sabes las reglas del universo, sobre las frutas del diablo o las habilidades de nuestros personajes, por lo que no es totalmente cierto que pueda ser jugado por neófitos de la aventura de piratas.

LAS BASES

A nivel de estructura, el juego tiene muchos errores que lo alejan del objetivo. Si bien la herramienta jugable de empezar con nuestros personajes con todas sus habilidades para perderlos a los minutos es muy usada, aquí percibimos un error que vuelve innecesario el proceso. Sabemos que ‘One Piece’ es uno de los anime que más personajes principales tiene y tenerlos a todos desde el inicio resulta en un problema que choca con la idea de darles habilidades únicas para resolver situaciones del entorno.

Por ejemplo, si tenemos un rompecabeza (‘puzzle’) que sólo ‘Chopper’ puede resolver y obtienes al personaje desde el inicio pierdes una oportunidad importante de regresar (‘backtracking’) y otorgarle un valor importante a la exploración del juego. Lamentablemente, esto se repite con todos los personajes.

¿A LA AVENTURA?

Esto, agregado al diseño casi lineal y limitada libertad de los mapas hace que desperdicie mucho su potencial. Su sistema jugable de corte clásico es lo más rescatable del título ya que contaremos con cuatro personajes en pantalla y cada uno pelea con diversos enemigos en un carril determinado. Esto quiere decir que nuestros personajes podrán atacar a los enemigos de su mismo carril y luego moverse para ayudar a otro. También podrán atacar desde su carril hacia otro con habilidades que lo indiquen. Todo esto se rige mediante un sistema de piedra, papel o tijera para determinar las fortalezas y debilidades. Suena complicado e inicialmente lo es, pero es lo que mejor funciona.

‘One Piece Odyssey’ es una aventura super fácil. Si bien tenemos exponentes donde la dificultad es una de sus virtudes, aquí solo deberemos caminar hacia delante sin contratiempos ya que los enemigos son muy fáciles de vencer sin siquiera dedicarle tiempo al grindeo.

SONIDO Y VIDEO

Por otro lado, ‘Odyssey’, como es costumbre en los juegos inspirados en el anime, es muy bonito de ver y escuchar. A nivel audiovisual es más que aceptable y se nota que la desarrolladora ILCA ha estudiado la franquicia para ofrecernos un trabajo digno de una película animada gracias a su gran trabajo.

CONCLUSIÓN

‘One Piece Odyssey’ es un juego muy sencillo. Lamentablemente va pasar a la historia como “un juego más” de ‘One Piece’. Hasta la fecha no tenemos un título completamente memorable que logre lo que muchos juegos, como ‘Dragon Ball Kakarot’, han logrado para su franquicia. Quizás se pueda recomendar como una nueva aventura de ‘One Piece’, sin mucha expectativa, pero como videojuego de rol se queda a medio camino y hay muchísimos videojuegos que lo hacen mejor. Me apena decir que después de tantos años, aún no tenemos el juego de ‘One Piece’ que los fanáticos esperan.

El análisis de ‘One Piece Odyssey’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Bandai Namco para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStarion 4, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: ILCA

• GÉNERO: Aventura, Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 6.5

Tráiler de lanzamiento de ‘One Piece Odyssey’