'Tales of Vesperia: Definitive Edition': Una gran aventura remasterizada [RESEÑA]

'Tales of Vesperia' es el décimo título de la franquicia, lanzado inicialmente en Japón para Xbox 360 y PlayStation 3 en el 2008. Hoy prácticamente casi 11 años después tenemos entre nuestras manos 'Tales of Vesperia: Definitive Edition' , una versión remasterizada con algunas mejoras visuales y estéticas con respecto a la entrega original, además de nuevos personajes jugables, nuevos trajes, minijuegos y jefes, muchos jefes. Desarrollado y producido por Bandai Namco para las consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, mediante la plataforma Steam.

En esta ocasión volveremos al mundo de 'Terca Lumireis', bajo el papel de 'Yuri Lowell', un mundo con un corte medieval donde las criaturas y la magia coexisten. Una serie de caballeros denominados, caballeros imperiales rigen el reino, y la situación política se mantiene muy vertical, habiendo muchas diferencias entre la nobleza y la clase pobre.

Además, este mundo también cuenta con una serie de artefactos ancestrales llamados 'Blastias', los cuales proveen de diferentes poderes a quien los utiliza o para extender barreras a través de diferentes poblados, y así defenderse del ataque de los monstruos que rondan el reino. Detalle aparte, estas 'Blastias' son el eje de la historia, ya que muchos desean tenerlas y otros controlarlas.

LA TRAMA

​

'Yuri Lowell', quien vive solo en compañía de su fiel amigo 'Repede', una especie de perro lobo que porta armas y una pipa salen un día de su habitación en los barrios bajos de la ciudad de 'Zaphias', con la finalidad de buscar al ladrón de uno de los artefactos que provee y controla el agua del barrio. Este artefacto llamado 'Blastia', fue sustraído de una de las fuentes de los barrios bajos; es ahí donde 'Yuri' se dirige a buscar al principal sospechoso, un mago llamado 'Mordio', el cual fue contratado por el barrio para reparar el 'Blastia'.

Durante la aventura podremos acceder a varios diálogos que si bien no son obligatorios para concluir la aventura aportan un valor muy rico al desarrollo y entendimiento de cada personaje, desde 'Yuri' con un singular orgullo y sentimiento del deber muy bien marcado y trabajado, 'Estelle' con su clásica inocencia y ganas de detenerse a ayudar a quien lo necesite, 'Repede', quien se cree 'humano' y otros más que poco a poco iremos conociendo.

MECÁNICAS

​

'Tales of Vesperia: Definitive Edition', mantiene el sello de los títulos de la saga 'Tales', desde las mecánicas de batalla, encuentro con enemigos, así como su clásico 'Evolved Flex-Range Linear Motion Battle System'. El cual permite un libre movimiento a través del área de batalla, para luego mantener el ya conocidos desplazamiento horizontal en los ataques.

Cada personaje contara con un botón de ataque normal y un botón de artes (técnicas o magias), una guardia, carrera libre (movimiento alrededor del mapa de batalla) y un ataque bautizado 'Golpe Fatal'. Cada ataque normal puede combinarse con las flechas direccional, pudiendo dirigirse hacia arriba, abajo, de frente o detrás; siendo esto ya común en los demás títulos de la saga. Las batallas se iniciarán simplemente con acercarnos al enemigo, ya sea en el mapa general o dentro de algún poblado, bosque o mazmorra. Durante los combates podremos utilizar hasta 4 personajes en simultáneo, solo pudiendo controlar al principal y el resto mediante una Inteligencia artificial; sin embargo, podremos configurar la estrategia mediante las opciones del menú.

CRAFTEO O CREACIÓN

La 'Sintesis' de objetos es algo que podremos emplear mucho durante nuestra aventura ya que nos permitirá utilizar diversos materiales para crear objetos, todo mediante una lista de ingredientes que podremos acceso desde el menú; estos ingredientes podremos adquirirlos hablando con ciertos personajes, tras derrotar a diferentes criaturas a lo largo del mundo. La 'Cocina', nos ayudara a crear ítems consumibles, ya sea para mejoras de salud o aumento de atributos. Para cocinar deberemos primero aprendernos la receta, para luego comprar o buscar cada uno de los ingredientes. Una vez preparado el plato, lo guardaremos un menú de creación.

NUESTRO PEREGRINAJE

A través del desarrollo de la historia podremos conocer un sinfín de poblados, los cuales tendremos que visitar en más de una oportunidad, regresar y abrir nuevas rutas de dentro de cada uno de ellos. Todo esto mediante la gestión de un solo mapa general, al cual en un inicio no podremos verlo por completo; tendremos que ir descubriendo parte por parte. 'Kozakura', es el cartógrafo que podremos encontrar en algunos poblados, además de ofrecernos actualizaciones a nuestro mapa, podrá proporcionarnos ingredientes para diversas síntesis de armas y equipo, así que es muy recomendable pasarlo a visitar en cuento lo veamos en cualquier poblado.

GRÁFICA Y AUDIO

​

'Tales of Vesperia: Definitive Edition' ofrece un apartado gráfico elaborado en 3D con el ya conocido 'cel shading', y complementado con bellas secuencias de anime, que narran las situaciones mas dramáticas de la historia. Ofrece una resolución de 1080p en PS4 y Xbox One y Nintendo Switch (720p en modo portátil), llegando a 4K como máximo en PC. Una tasa de 60fps, bajando a 30fps en el mapa, pero siempre con gráficos fluidos y llenos de dinamismo y rapidez. Y las voces desde el inicio podremos cambiarlas entre ingles y japonés, pudiendo esto revertirlo cada vez que cargamos nuestra partida. 'Tales of Vesperia: Definitive Edition'

CONCLUSIÓN

​

'Tales of Vesperia: Definitive Edition' es un título de culto dentro de la saga, una historia muy adictiva, inquietante y con mucho por descubrir, un sistema de batalla, rápido y divertido enfocado en la acción, una construcción de personajes enfocados en su carisma y personalidad; cientos de diálogos y un super intro a cargo de 'Bonnie Pink'. Pudieron haberse agregado mas extras o mejores detalles en el mapa y algunos escenarios, pero para ser un título lanzado inicialmente hace casi 11 años, aun así, es muy disfrutable la aventura.



FICHA

• Plataforma: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC,

• Desarrolladora: Bandai Namco

• Género: Juego de rol (RPG)

• Distribuidor: Bandai Namco