El estudio polaco Bloober Team, reconocido por títulos como ‘Layers of Fear’, ‘Blair Witch’ o el recientemente lanzando ‘The Medium’, nos trae una interesante propuesta, ‘Observer: System Redux’. Un título que deja de lado lo sobrenatural para llevarnos a una pesimista visión de nuestro futuro, y es que con tintes de ‘Cyberpunk’, una fuerte narrativa, y solución de diversos ‘puzzles’ (rompecabezas) estaremos en el año 2084 encarnando a un detective, ‘Daniel Lazarski’, quien dentro de su auto patrulla recibe una misteriosa llamada de su hijo desaparecido. Al rastrear esta llamada, llegaremos a un hotel de ‘mala muerte’ en donde dará inicio una interesante investigación, en donde las drogas, la realidad virtual, implantes neuronales, tecnología cyberpunk y asesinatos serán la mezcla perfecta para un cóctel explosivo.

‘Observer: System Redux’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

LO PRIMERO

El universo de ‘Observer: System Redux’ es un mundo distópico en el que los seres humanos, hemos dejado de ver hacia su interior perdiendo su humanidad, esto con el fin de usar implantes cibernéticos los cuales ofrecen mejoras, lo que hace que todos se conviertan en superhumanos. Pero a esto, hay que sumarle la aparición de una extraña ciber enfermedad, llamada ‘nanofagia’, la cual afecta a los implantes y que por consiguiente logró una reducción de la población humana para después hacer que surga una gran guerra. El mundo es basurero y todos desconfían de todos.

CUARENTENA

Pero aquí surge un detalle, y es que un inesperado brote de la enfermedad hace que nuestro protagonista se quede en cuarentena, y atrapado, en el mencionado hotel. Sin poder dejarlo, rodeado de otros inquilinos, uno más extraño que el otro, da inicio a la caza de un asesino el cual irá dejando cadáveres, pero que al mismo tiempo dará la esperanza a ‘Lazarski’ de poder dar con su hijo.

MECÁNICAS

Para esto, nuestro personaje contará con una serie de potenciadores cibernéticos, además de su herramienta ‘Devorasueños’, la cual permite buscar muestras biológicas o cibernéticas en los diversos escenarios del hotel, lugar en donde ocurre todo. Pero esto no es todo, ya que además, podrá adentrarse en la mente de personas vivas o muertas, con lo que podrá vivir episodios pasados en la vida, rescatar esos últimos momentos o realizar interrogatorios a otros personajes mientras vemos todo en primera persona. Además ‘Daniel’ podrá correr y agacharse, y hacer uso de sus implantes, los cuales servirán para ver el espectro electromagnético, por ejemplo. Esto último hará que nuestra tarea de investigador sea más sencilla, aunque a un costo, ya que el uso de dichas mejoras nos restarán salud. No nos matarán, pero mermará en parte nuestras habilidades, y solo el tomar diversos medicamentos nos harán volver a la normalidad.

Otro detalle dentro de las mecánicas que ofrece ‘Observer: System Redux’ es el poder hacer uso de una serie de botones. El primero iniciará un rápido análisis de muestras biológicas o tecnológicas, como el tipo de ADN encontrado, grupo sanguíneo, hackeo de diversos dispositivos y más. El segundo nos permitirá interactuar con el escenario, es decir abrir cajones, puertas, armarios o incluso hablar con otros personajes, los cuales serán muchos, aunque estos no los podremos ver, solo nos comunicaremos con ellos mediante los teléfonos de las puertas de cada habitación del hotel en el que nos encontramos, recuerden que estamos en una cuarentena. Todo añadirá datos e información a nuestra investigación.





Fuera de estos dos botones, tendremos otro para hacer un acercamiento para que podamos ver pistas u objetos con mayor claridad. Y finalmente tendremos uno más para acceder a nuestra ‘omniherramienta devorasueños’, una especie de guante para ver las misiones activas, objetivos y pistas encontradas. Pero además de esto, nuestro guante nos permitirá acceder a la mente de otros personaje reviviendo sus últimos momentos o conectarnos a la mente de los cadáveres, como ya había mencionado anteriormente. Una conexión de fábula, recuerdo y traumas que servirán para entender mejor a cada personaje, o mejor dicho el poder conocer lo compleja que es la psique humana. Esto último nos permite gozar de grandes momentos de ‘terror cyberpunk’ y ‘survival horror’, momentos de auténticas pesaillas y paranoia.

CONCEPTOS

Otro detalle a tener muy presente es el sonido, los efectos y la música. Y es que ‘Observer: System Redux’ nos ofrecerá cambios bruscos en sus melodías, esto para dar paso a momentos de tensión. Además, la trama la desarrollaremos vía la voz del difunto Rutger Hauer, reconocido actor neerlandés por su actuación en la película de culto ‘Blade Runner’ de Ridley Scott. Detalle aparte, este título es una revisón del videojuego del 2017, y que Hauer falleció en julio de 2019.

Pero volviendo al título, Rutger, la voz de ‘Daniel Lazarski’, aportá esa voz rasgada lo cual le además al videojuego ese toque de cine ‘Noir’ y que encaja de forma correcta con el investigador. Aunque aquí tenemos tal vez el gran ‘pero’ a ‘Observer: System Redux’, y es que si bien podremos gozar de uno de los últimos trabajo de este actor, el título solo ofrece voces en inglés. Fuera de esto, podremos activar los subtítulos en español.

GRÁFICOS

Gráficamente, el trabajo de Bloober Team ha tenido una ‘lavada de cara’. Y es que parece que esta entrega fuese un juego de la generación actual. Sus texturas, modelados, efectos como el de la lluvia, niebla, iluminación y demás han sido mejorados a gran nivel. Además, esta nueva versión incluye tres nuevos casos sin resolver, ‘Errant Signal’, ‘Her Fearful Symmtery’ y ‘It Runs in the Family’, los cuales añaden más profundidad al título. Y como plus a todo esto, tendremos mecánicas rediseñadas para el sigilo, nuevos interrogatorios neuronales y secretos por descubrir. Todo lo que un poseedor de una PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC agradecerán gracias al uso de raytracing e iluminación HDR, aunque el título también se puede encontrar en PlayStation 4 y Xbox One.

CONCLUSIÓN

‘Observer: System Redux’ es un gran trabajo, una gran revisión a ese clásico de hace cuatro años y en gran medida esto se debe a todos los nuevos añadidos que podremos disfrutar en sus casi ocho horas de juego. Detalles a tener presente, como ya mencionamos antes, el tema de la voz; y por otro lado, el otro ‘pero’ que tal vez le encuentren los aficionados a la acción y adrenalina, ya que este título es lento, pero a mi parecer, esto es algo que le genera ese detalle extra que lo desmarca del resto.

El análisis de ‘Observer: System Redux’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Deep Silver para PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Bloober Team

• GÉNERO: Primer persona, Suspenso, Thriller

• DISTRIBUIDOR: Deep Silver

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Observer: System Redux’