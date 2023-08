La compañía japonesa Square Enix anunció más novedades en forma de contenido descargable que estará llegando a su título de ‘Theatrhythm Final Bar Line’.

Así es, vayan preparando su control porque ahora la franquicia ‘Bravely Default’ llegará pronto con su música a ‘Theatrhythm Final Bar Line’.

Estas canciones se podrán disfrutar en ‘escenarios musicales’ y ‘batalla multi’ a partir del 11 de octubre como parte del tercer pase de temporada del juego.

Los temas musicales son los siguientes:

‘The Horizon: Endless Light and Shadow’ de ‘Bravely Default’.

de ‘That of the Name’ de ‘Bravely Default’.

de ‘The Evil Wings’ de ‘Bravely Default’.

de ‘Uroboros, the Serpent That Devours the Horizon’ de ‘Bravely Default’.

de ‘Spurred into Flight, Drenched and Fallen - The Night Rises’ de ‘Bravely Default II’.

de ‘The Ones Who Gather Stars in the Night’ de ‘Bravely Default II’.

Todos estos temas se unen al contenido descargable que ya está disponible para el juego, incluyendo a franquicias de Square Enix como ‘Chrono Trigger’, ‘LIVE A LIVE’, ‘NieR, The World Ends With You’, entre otras.

Tráiler de ‘Theatrhythm Final Bar Line’