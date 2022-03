Para todos los gamers que están disfrutando de ‘Dying Light 2′ llegan muy buenas novedades, y es que el nuevo desafío de parkour ‘Flying Scorpion’ llegará desde el 17 de mes desafiando a todos aquellos que deseen mostrar sus habilidades de parkour en el videojuego.

Así es, este jueves 17 de marzo, podrás enfrentarte a cuatro nuevas pruebas preparadas por la misma desarrolladora Techland.

Estas, ofrecerán grandes desafíos y hará que todos los gamers pongan a prueba sus habilidades para correr po las paredes, techos, ríos y mucho más en ‘Central Loop’.

Si aún no has visto nuestra video reseña no te la puedes perder perder en esta nota.

Video análisis de ‘Dying Light 2′