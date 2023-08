Si bien Ubisoft lanzó en nuestro mercado hace ya algunos meses ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ eso no quita de que nuevo contenido llegará al videojuego. Y es que la compañía gala anunció que ‘Rayman in the Phantom Show’, el tercer y último contenido descargable de ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’, se lanzará el 30 de agosto.

Este nuevo contenido, el cual unirá a ‘Rayman’ con ‘Mario Rabbid’ y ‘Rabbid Peach’, prepara el camino para un nuevo encuentro con el jefe ‘Phatom’.

Así es, en esta aventura independiente a la narrativa principal del juego, los jugadores controlarán a ‘Rayman’, ‘Mario Rabbid’ y ‘Rabbid Peach’ mientras descubren ‘Space Opera Network’, un misterioso estudio de televisión lleno de utilería e ‘easter eggs’. El lugar está a cargo de ‘Phantom’, un ex villano de ‘Mario + Rabbids: Kingdom Battle’, quien cambió su vida y ahora trabaja como director de la estación. Ante la bajísima audiencia del canal, los viejos conocidos de los héroes necesitarán su ayuda, las verdaderas estrellas de la historia, para recuperar la gloria del pasado.

Detalles aparte, ‘Rayman in the Phantom Show’ se puede comprar por separado del juego principal o como parte del pase de temporada y la ‘Gold Edition’ del juego.

Video análisis de ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’