Nintendo Wii, fue una de las consolas más vendidas de la historia, tuvo títulos interesantes que aún siguen en la mente de los usuarios. Uno de esos juegos únicos fue ‘No More Heroes’, un título que desborda carisma y una actitud muy pocas veces vistas en un videojuego. Goichi Suda es el autor de tremenda obra que hoy nos presenta la última parte de la trilogía: ‘No More Heroes III’.

‘No More Heroes III’ ya se encuentra a la venta en nuestro mercado.

A ESPADAZOS

En esta aventura de acción con toques de ‘hack n slash’, controlaremos a ‘Travis Touchdown’ un personaje que compró una katana láser por internet y termina siendo el asesino número uno. Si bien el juego se puede jugar como una aventura independiente, hay muchos detalles que se pierden por no entender el contexto de las aventuras anteriores.

En esta ocasión, ‘Travis’ deberá hacer frente a ‘Jess Baptiste VI’, conocido como ‘FU’, un alienígena que se ha puesto la misión de conquistar el mundo. ‘FU’ es amigo de ‘Damon ‘Riccitiello’, antagonista de ‘Travis Strikes Back’, por lo que tiene una base argumental previa a ‘No More Heroes III’.

MECÁNICAS CONOCIDAS

Este título sigue una estructura muy similar a la primera entrega. ‘Travis’ deberá conseguir cierto número de puntos antes de poder luchar contra el jefe de la sección y debemos hacer esto sucesivamente hasta terminar el juego. Si bien es una estructura simple y funcional, se puede percibir un gran nivel de repetición..

Fuera de esto, cuando el juego quiere y tiene que ser espectacular, lo consigue como ningún otro título. Las partes de desarrollo narrativo están tan bien logradas, animadas y construidas de forma absurda que es muy sencillo pensar que estamos ante un título que será amado y odiado por sus situaciones. Partes tan irreverentes, alocadas e intensas son plato fuerte en ‘No More Heroes III’ y no cabe duda que la mente de su creador, ‘Suda51’, tuvo total libertad a la hora de diseñar el juego.

EXTREMOS

Tan sangriento, como divertido, este cierre de trilogía puede ser definido como un ‘No More Heroes’ tal cual esperábamos. Quizás como juego de acción no tenga tanta profundidad como otros títulos, pero cuando tenemos a ‘Travis’ equipado con sus curiosas habilidades disponibles, este juego es un despliegue técnico y visual bastante atractivo.

‘Travis Touchdown’ es una gran personaje que muchas veces es subestimado por su actitud y esta vez ha tenido villanos que en muchos casos logran opacar tanta locura. Aquí tiene que aparecer por méritos propios el villano principal: ‘FU’. Si bien hay un salto de tiempo que nos impide ver su desarrollo como personaje, mediante historias con los otros enemigos o por su cuenta, el antagonista al que hacemos frente desborda carisma y actitud.

DETALLES

‘FU’, aparte de ser un tirano, demuestra mucha simpatía por sus secuaces. Las interacciones junto a ‘Travis’ son lo mejor del título y debo resaltar la química que hay entre ellos. Cada batalla está orquestada para que sea lo mejor del título y todas son muy disfrutables. Lamentablemente, para llegar a estos enfrentamientos tenemos que completar misiones en un mundo abierto muy aburrido y que no aporta a mejorar la valoración final. Quizás una estructura mucho más lineal hubiera funcionado mejor ya que este mundo está lleno de enfrentamientos repetitivos, aburridos y que opacan el frenetismo de los enfrentamientos contra los jefes finales.

Mencionar aparte que visualmente no es un título exigente sino muy correcto ya que nos encontramos en el ocaso de la vida de Nintendo Switch y con exponentes tan potentes en su catálogo, es muy penoso ver como no logra llegar al límite técnico que debería. Incluso si jugamos de forma portátil, el rendimiento es muy desigual ya que las peleas son muy vistosas pero la resolución baja a niveles insospechados en el mundo abierto.

CONCLUSIÓN

‘No More Heroes III’ es un título muy disfrutable y que demuestra que Goichi Suda es una mente privilegiada en esta industria. La creatividad del director japonés es algo muy necesario y aplaudo que existan juegos que se dejen disfrutar de esta manera. ‘No More Heroes III’, o lo amas o lo odias, pero no dejará indiferente a nadie. ‘Travis’ está de vuelta y de qué manera, junto a tremendo villanazo, esta entrega se perfila para ser uno de los títulos más entretenidos del año.

El análisis de ‘No More Heroes III’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Grasshopper Manufacture

• GÉNERO: Tercera persona, Acción

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘No More Heroes III’