Nintendo sigue brindando grandes anuncios a todos sus seguidores, y es que la compañía japonesa ha desarrollado un nuevo ‘Nintendo Direct’ en el que ha revelado muchas novedades. Aquí te traemos un resumen de lo más importante que se presentó.

‘Xenoblade Chronicles: Definitive Edition’

La ‘edición definitiva’ saldrá a la venta el 29 de mayo para Nintendo Switch. Además, tendrá mejoras gráficas, nuevo contenido, ajustes a la interfaz de usuario y actualizaciones a su sistema de juego. Y como plus una nueva historia llamada ‘Futuros conectados’. Detalles aparte, la edición de colección del juego, para occidente, llegará con copia física del título y un libro de 250 páginas con el arte del juego.

‘Catherine: Full Body’

Podría haber sido una larga espera pero será todo lo contrario. Durante el desarrollo del ‘Nintendo Direct Mini’ se reveló que el título de Studio Zero, ‘Catherine: Full Body’ llegará a Nintendo Switch el próximo 7 de junio.

‘BioShock’, ‘Borderlands’ y ‘XCOM 2’

2K Games anunció que desde el próximo 29 de mayo, las series ‘BioShock: The Collection’, ‘Borderlands Legendary Collection’ y ‘XCOM 2 Collection’ llegarán a la Nintendo Switch.

‘Animal Crossing: New Horizons’

El primer evento público del nuevo videojuego de Nintendo ya tiene fecha. El conejo ‘Zippi’ llegará a las islas de todos los gamers para dar inicio al ‘Día del Conejo’ entre el 1 y 12 de abril. Durante este evento podrán encontrar huevos de pascua para construir objetos con esta temática.

‘Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order’

La cuarta expansión de ‘Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order’, ‘Shadow of Doom’, ya se encuentra disponible para todos los gamers que son poseedores del pase de expansión. Este añade cinco nuevos personajes jugables, los ‘Cuatro Fantásticos’ y el ‘Doctor Doom’, además de una nueva campaña.

‘One Step From Eden’

El juego de rol y cartas ya se encuentra disponible para la Nintendo Switch. Este título permite jugar tanto en solitario como en compañía de otro gamer. Aquí podremos armas nuestros mazos y desarrollar intensas batallas en tiempo real en un tablero.

‘Ring Fit Adventure’

Todos los poseedores de 'Ring Fit Adventure' pueden disfrutar ahora de un nuevo minijuego de ritmo., el cual incluye 17 canciones, entre los cuales podemos encontrar 'Jump Up', 'Super Star!' y música de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Como extras, se han añadido una opción para poner voz femenina a 'Ring' y modificar el idioma, como también se ha añadido la opción ‘Carrera’ a los modos ‘A tu aire’ y ‘Partida rápida’.

‘Super Smash Bros. Ultimate’

Nintendo anunció la llegada a este videojuego del primer primer luchador del ‘Fighters Pass 2’, el cual será un personaje de ‘ARMS’. Por el momento no se ha revelado su identidad, pero llegará el próximo mes de junio.

Como plus a todo esto, se ha revelado la fecha de lanzamiento de los siguientes títulos:

• ‘Saints Row IV: Re-Elected’, 27 de marzo.

• ‘Vigor’ (periodo de prueba cerrado), 9 de abril.

• ‘Trials of Mana’, 24 de abril.

• ‘Warhammer 40,000: Mechanicus’, Mayo.

• ‘Mr. Driller Drill Land’, 25 de junio.

• ‘The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III’, 30 de junio.

• ‘The Elder Scrolls: Blades’, Segundo trimestre de 2020.

• ‘Minecraft Dungeons’, Segundo trimestre de 2020.

• ‘FUSER’, Cuarto trimestre de 2020.

• ‘Burnout Paradise’, Algún momento de 2020.

• ‘Star Wars Racer’, Próximamente.