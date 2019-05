Revelan detalles de 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order', la exclusiva de Nintendo [VIDEO]

Aprovechando la fiebre por la nueva cinta de ' Avengers ' , se han revelado nuevos detalles acerca del videojuego 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order', el cual es desarrollado por Koei Tecmo y que será distribuido por Nintendo en exclusiva para Nintendo Switch.

Entre las novedades para este título, se ha confirmado que estarán presentes más de 24 personajes jugables del universo Marvel, así como también las bonificaciones por equipo ('Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Wisecracking Warriors', 'Women of Marvel', 'Defenders', etc.). Además se ha confirmado que habrán ciertos objetos de recolección, los cuales llevan por nombre 'Cubos XP' y que permitirán subir nuestros niveles de una forma más rápida.

Por otro lado, siempre estarán presentes cuatro personajes en pantalla, y el título tendrá modo de juego tanto multijugador local, en línea y solitario. Además, deberemos hacer frente a enemigos más pesados, mini jefes y jefes y revisar nuestro árbol de habilidades y niveles de estadísticas, ya que 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order' tendrá también ciertos toques de juego rol.

Como plus a todo esto, también se ha confirmado que el titulo tendrá diversos tipos de dificultades y la opción de nuevo juego ( 'nuevo juego +'), en donde todos nuestros niveles y atributos se transferirán a una nueva partida.

'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order' llegará el 19 de julio en exclusiva a Nintendo Switch.