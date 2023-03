Ya queda muy poco tiempo para que Nintendo publique ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ en todos los mercados en el mundo entero, por lo que la compañía japonesa ha revelado un nuevo video en el que se muestra nuevas secuencias de juego del título.

Entre lo más llamativo de este nuevo material destacan los aspectos de combate, como también lo referente a la elaboración de los vehículos y otros detalles más.

Pero eso no es todo, ya que también la compañía nipona ha confirmado la versión del Switch Oled edición especial del título. La consola saldrá a la venta el próximo 28 de abril, y si bien tiene una temática al videojuego, no contará con este, y se deberá comprar por separado.

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ saldrá a la venta el 12 de mayo y será una exclusiva de la Nintendo Switch.

Nuevo video de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′