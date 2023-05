Estando ya muy cerca al lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′, tal vez muchos no recuerden la trama o historia de ‘Breath of the Wild’ y los principales hechos que se vieron en este título.

Por tal motvo, desde Nintendo han compartido un video en el que nos recordarán todo esto, más aún cuando la trama del nuevo videojuego se desarrolla algunos años luego del final de ‘Breath of the Wild’.

Cabe recordar que ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ fue lanzado en marzo del 2017, y desde ese momento se transformó en uno de los títulos favoritos de los gamers, en especial gracias a su espectacular historia.

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ saldrá a la venta el próximo 12 de mayo, y será una gran exclusiva para la Nintendo Switch.

Nuevo video de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’