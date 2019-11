No cabe duda que una de las grandes sorpresas que dejó el último E3 fue el anuncio de la secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’. Pero fuera de eso, no se ha sabido mayor detalle de este título, salvo el material que se presentó en el ‘Direct’ de Nintendo.

Al parecer hay planes para este título hacia el 2020, ya que el usuario de twitter ‘Sabi’ indica que dicha secuela llegaría el próximo año.

Cabe recordar que dicho usuario, ‘Sabi’, ha filtrado información de otros títulos que resultaron ser verdad, así que goza de una historia de alta veracidad, aunque también indica que esto es algo que Nintendo desea, pero que no es una ventana de lanzamiento, ya que podría cambiar.

No sería nada raro o descabellado que ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ salga al mercado a la par que PlayStation 5 o que ‘Project Scarlett’, la consola de Microsoft.