Una de las formas como la compañía japonesa Nintendo presenta anuncios y novedades a todos sus seguidores es vía transmisiones en línea, las cuales reciben el nombre de ‘Nintendo Direct’.

Y con relación al último de estos eventos, Nintendo ha desarrollado varios anuncios, los cuales resumimos aquí:

‘Super Smash Bros. Ultimate’

El juego de lucha de la gran ‘N’ suma nuevos peleadores. ‘Pyra’ y ‘Mythra’ de ‘Xenoblade Chronicles 2’ quienes llegan junto a un nuevo escenario. Y si bien no tiene fecha exacta, todo estará disponible en marzo.

‘Fall Guys’

Luego de diversos rumores, se ha confirmado que el título de Devolver Digital llegará a Nintendo Switch a mediados de año.

‘Legend of Mana’

Square Enix prepara el regreso de la franquicia ‘Mana’ a la consola de Nintendo, y es que durante el ‘Nintendo Direct’ se anunció que ‘Legend of Mana’ estará disponible desde el próximo 24 de junio.

‘Mario Golf Super Rush’

Y de la nada, Nintendo anunció ‘Mario Golf Super Rush’, un nuevo título de la franquicia de golf el cual saldrá a la venta el 25 de junio.

‘Star Wars Hunters’

No figuraba en ningún radar, pero otra de las sorpresas del ‘Nintendo Direct’ fue ‘Star Wars Hunters’, un juego de disparos en tercera persona que llegará para finales de año, y gratuito.

‘Splatoon 3’

Y entre otras novedades, Nintendo anunció ‘Splatoon 3’, esto gracias a un tráiler el cual revela algunos detalles del título, aunque no se reveló fecha d lanzamiento.

‘Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville’

Además de todo esto, Electronic Arts no podia estar fuera de los anuncios, y es que se ha confirmado que ‘Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville’ llegará a Nintendo Switch el próximo 19 de marzo con una edición completa.

