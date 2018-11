Nintendo niega la posibilidad de un port de "The Legend of Zelda: Skyward Sword" para Switch

Tras una semana llena de rumores sobre un posible port de " The Legend of Zelda: Skyward Sword" para Nintendo Switch , uno de los representantes de la compañía japonesa se pronunció al respecto y negó esa posibilidad.

"En estos momentos no tenemos planes para publicar "The Legend of Zelda: Skyward Sword" en Nintendo Switch", señaló el portavoz al medio especializado Eurogamer.

Los rumores empezaron a inicio de esta semana luego que el máximo responsable de la saga, Eiji Aonuma, comentara sobre la posibilidad de un port a los fans que estuvieron presentes en un concierto de música del videojuego en el país nipón.

Para los seguidores de la saga, la idea era muy pausible ya que las mecánicas y control gestual de " The Legend of Zelda: Skyward Sword", que salió para la Nintendo Wii, se podían adaptar sin problemas a los controles de la Nintendo Switch.

Skyward Sword vio la luz por primera vez en 2011 en la Nintendo Wii y sus controles fueron ensalzados y criticados por igual entre la comunidad y prensa de videojuegos.