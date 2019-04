'Super Mario Odyssey' y 'Breath of the Wild' se jugarán en realidad virutal [VIDEO]

No cabe duda que 'Nintendo Labo' ofrece una gran variedad o posibilidades a los títulos de Nintendo. Y es que no solo podremos disfrutar de los videojuegos en una forma convencional o plano real, sino que ahora hemos podido apreciar que tanto 'Super Mario Odyssey' y 'Breath of the Wild' pueden jugarse y disfrutarse en realidad virtual, esto gracias al Labo VR Kit.

Es cierto que Nintendo Switch no cuenta con un visor para sus títulos, pero la próxima semana se pondrá a la venta el VR Kit de Labo, y en lo que ha sido su tráiler de anuncio se puede apreciar su uso o aplicación con lo que son algunos minijuegos que llegarán en un paquete. Pero esto no es todo, ya que tanto 'Super Mario Odyssey' como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' tendrán actualizaciones gratuitas las cuales les permitirán poder jugarse con el uso de la realidad virtual.

Estas actualizaciones estarán disponibles desde el próximo 25 de abril. En el caso de 'Super Mario Odyssey', llegarán tres niveles en los que podremos recolectar notas, mientas que en 'Breath of the Wild', podremos apreciar el mapa de 'Hyrule' en una forma mucho más inmersiva.

A ustedes, ¿qué otros títulos les gustaría poder disfrutar en VR Switch?